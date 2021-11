Novembro Azul: evento oferece serviços gratuitos para a saúde dos homens

A programação de dois dias conta com palestras e ação social totalmente gratuita para o público masculino

Nos dias 11 e 12 de novembro, o Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, realiza o evento “Novembro Azul e Semana da Saúde Bucal”, com serviços exclusivos gratuitos para a saúde do homem. A programação do primeiro dia acontece das 16h às 18h, no auditório do Senac Amapá e conta com palestras informativas e motivacionais. O segundo dia oferta serviços de saúde e beleza para a população masculina, das 8h às 12h, nos ambientes pedagógicos do Senac.

O médico urologista, Dr. Thiago Afonso Teixeira, participará do primeiro dia do evento, ministrando palestra sobre prevenção do câncer de pênis e importância do autocuidado. A segunda palestra será motivacional, com o tema “Despertar de consciência para o autocuidado: corpo, mente e energia”, ministrada pelo Coach e instrutor do Senac, Roberto Coroa.

No segundo dia o Senac oferta serviços de saúde como coleta de sangue para exame PSA, vacinação, avaliação bucal, aplicação de flúor, teste rápido de HIV, verificação de pressão arterial, teste de glicemia, orientação nutricional e aplicação de argila. Além disso, na área da beleza, acontecerá os serviços de corte de cabelo e limpeza de sobrancelha.

Novembro azul

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata no Brasil, por isso a necessidade de ter uma campanha como o Novembro Azul, voltada para a saúde dos homens. A campanha possui grande importância para alertar os perigos e evitar casos mais graves dessa doença, chamando a atenção do público masculino para o autocuidado.

