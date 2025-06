Profid lança edital para inscrições no I Festival de Música Fernando Canto

A coordenação do Programa de Formação Integrada e Desenvolvimento (Profid), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), divulga o edital do I Festival de Música Fernando Canto – Voz e Instrumento nesta sexta-feira, 06 de junho, às 10h, no auditório do Conselho Universitário (Consu). Idealizado em parceria com o projeto Canta Unifap, o festival presta homenagem ao servidor, músico e poeta Fernando Canto (in memoriam), figura central na construção de uma identidade amazônica que entrelaça cultura, educação e resistência.

O objetivo de incentivar a produção musical e o protagonismo artístico no âmbito universitário. Reconhecido por sua sensibilidade artística e compromisso com a universidade pública, Fernando Canto dá nome ao festival que propõe revelar novos talentos e valorizar a força da expressão musical universitária. Sônia Canto, viúva do homenageado, estará presente no lançamento do festival. A participação de Sônia adiciona um tom afetivo e simbólico ao momento de lançamento.

Serão selecionados 60 cantores que irão se apresentar nos dias 17, 18 e 19 de julho, em uma programação divididas nas categorias: MPB, MPA (Música Popular Amapaense) e Gospel. Os intérpretes — acadêmicos e servidores da UNIFAP — disputam premiações em dinheiro. O edital será divulgado oficialmente durante o evento de lançamento e estará disponível com mais informações nos canais institucionais da Unifap.

