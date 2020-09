Senac Amapá realiza doação de bens a organizações sociais

As entidades sem fins lucrativos receberam materiais de escritório, informática e cozinha

O Senac Amapá recebe 11 entidades sem fins lucrativos para realizar a assinatura da carta de doação de bens e recebimento dos equipamentos. A ação acontece por meio de processo licitatório e distribui cerca de 90 bens para as instituições amapaenses. A entrega dos bens conta com a presença do presidente da Fecomércio Amapá, Eliezir Viterbino, diretor regional do Senac Amapá, José Iguarassu e representantes das organizações.

Anualmente, a instituição avalia os bens patrimoniais e tradicionalmente faz a doação a organizações sem fins lucrativos ou instituições públicas. Por meio de edital, o processo foi divulgado e foram escolhidas 11 organizações que apresentaram a documentação exigida.

O presidente do Sistema Fecomércio AP, Eliezir Viterbino, reconhece a importância dos projetos sociais para a manutenção da sociedade. “O Senac Amapá possui grande interesse em contribuir para o bom funcionamento dessas organizações, pois são projetos que têm um grande alcance e um trabalho de qualidade que envolve dedicação e amor pela causa”, afirma.

De portas abertas há 13 anos, a Associação de Pais e Amigos Autistas (AMA) é uma das organizações contempladas com a doação.

“Nosso atendimento é diário, atendemos os autistas mais graves do estado. Com certeza os equipamentos que recebemos ajudarão muito em nosso trabalho e serão bem utilizados pelo nosso público e pela nossa equipe administrativa”, comenta a representante da AMA, Ana Carolina Beckmann.

Entidades Beneficiadas

Além da AMA, também foram contempladas com a doação dos equipamentos, as organizações: ONG Carlos Daniel, Associação de Moradores do Bairro Mestre Oscar (Ambos), Obras Sociais da Diocese de Macapá, Projeto Esporte é Segurança, Instituto Guarda Florestal do Brasil, Associação de Idosos e Amigos do Estado do Amapá (ASSIEAP), Unidade de Assistência Social e Psicológica do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), Agência Transfusional, Centro de Doenças Tropicais e Hospital da Criança e do Adolescente (HCA).

A doação dos bens aconteceu na última terça-feira (8), às 10h, no Polo do Senac em Macapá.

