NASA quer comprar amostras lunares que serão coletadas por empresas privadas

Danielle Cassita



Nesta quinta-feira (10), a NASA avançou mais um pouco em seus planos de explorar a lua em parceria com empresas privadas. A agência espacial dos Estados Unidos revelou que está aceitando propostas de empresas privadas que se disponham a coletar amostras da superfície lunar, para comprá-las em seguida — como uma forma de normalizar e estimular a extração e venda de recursos lunares. As empresas que conseguirem buscar o material poderão receber até U$ 25 mil.



A ideia é que empresas (tanto estadunidenses quanto estrangeiras) coletem amostras de 50g a 500g de material e realizem a transferência da posse das amostras ainda em solo lunar. Não vai bastar ter apenas as amostras, pois a agência pede também que as empresas enviem dados e imagens para comprovar a coleta e, se forem satisfatórias, aí sim receberão o valor. Em algum momento, a NASA irá recolher as amostras na própria Lua e enviá-las de volta à Terra — e, se tudo correr bem, isso deverá acontecer antes de 2024, que é quando a agência espacial pretende levar a primeira mulher e o próximo homem à Lua por meio do programa Artemis.

As empresas poderão receber uma pequena parcela do valor adiantado, enquanto o restante será pago após o preparo da amostra para trazê-la para a Terra. Tudo isso pode parecer pouco perto dos milhões envolvidos em qualquer missão espacial, mas é importante ter em mente que, na verdade, a NASA está dando o primeiro passo para criar uma espécie de mercado na Lua. Durante a edição online da Secure World Foundation’s Summit for Space Sustainability, Jim Bridenstine, administrador da agência, explicou que “vamos comprar um pouco de solo lunar para demonstrar que é possível”. Assim, no futuro, a ideia é realizar negócios das amostras entre indivíduos e até países.

