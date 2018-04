SESI Amapá realiza seleção de alunos que vão participar de desafio nacional de robótica

Macapá – Alunos do 7º ao 9º ano do Serviço Social da Indústria (SESI) Amapá foram submetidos a testes teóricos e práticos que vão selecionar componentes da equipe de robótica da instituição. A ideia é preparar os estudantes para competição realizada na Olimpíada do Conhecimento que vai acontecer em Brasília, no período de 3 a 8 de julho deste ano.

Em um primeiro momento, os adolescentes precisaram responder perguntas objetivas sobre robótica, de acordo com a disciplina trabalhada em sala de aula. Os que obtiveram melhor desempenho nessa fase, avançaram para a prova prática. Coube a estes a missão de construir um robô e, em seguida, desenvolver a programação dele. A somatória das duas etapas, além da análise do histórico, vai garantir aos mais bem pontuados vaga na equipe que vai participar do desafio nacional.

Edgar Vieira foi um dos professores responsáveis pelas avaliações. Para ele, o processo é muito importante para o aprendizado dos estudantes. “É uma experiência fantástica. Esta é a primeira vez que fazemos a seleção neste molde e o que percebemos ao longo do processo foi muito positivo. Eles se dedicaram na execução das tarefas, além de trabalhar o equilíbrio emocional”, comentou o professor.

A seguir, os selecionados nos testes passarão aos treinos para participar do torneio. O festival é apenas demonstrativo e não classifica para outras competições de robótica. A ideia é mostrar para os visitantes como a essa área pode facilitar o aprendizado em sala de aula de disciplinas como matemática, química e física.