Produtores rurais são diferencial da 10ª edição do Amapá Sabor

Esta é a primeira vez que os produtores dividem espaço com bares e restaurantes durante o Festival Gastronômico

Andréa Maciel

No total, 10 produtores rurais oriundos da Vila do Valdemar, localizada no Distrito do Coração e da Fazenda Nova Jerusalém, participam da 10ª edição do Festival Gastronômico Amapá Sabor. O Sebrae é parceiro do evento que inicia a partir das 18h, na rua Mario Cruz, ao lado do Teatro das Bacabeiras.

Farinha, farinha de coco tucupi, tapioca, frutas, verduras e hortaliças são alguns dos produtos comercializados pelos produtores durante o Amapá Sabor. De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, João Carlos Alvarenga, a organização do evento está de parabéns por trazer os produtores.

“O Amapá Sabor é uma tradição no estado e fica cada vez melhor, porque estão agregando algo a mais com a presença dos produtores rurais, expondo e comercializando produtos de qualidade. O produtor é o responsável por produzir o ingrediente que faz parte da nossa culinária, então parabenizo a organização do Amapá Sabor”, ressalta o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, João Carlos Alvarenga.

O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Amapá (Sindbar/AP), Charles Rodrigues, afirma que a alta da qualidade dos produtos como hortaliças, verduras e frutas no Amapá, fizeram surgir a ideia de trazer os produtores para participarem do evento, “pois isso reflete no resultado final da nossa gastronomia, nos permitindo até exportar para fora do país”, salienta.

O produtor rural, Erinaldo Costa, conta que participar de um evento grande e reconhecido, como o Amapá Sabor é uma grande oportunidade tanto para expor seu trabalho e produtos, quanto para a população que tem a chance de adquirir itens frescos, de qualidade e sem conservantes.

O Festival Gastronômico Amapá Sabor aconteceu no período de 8 a 10 de novembro, das 18h às 22h, na rua Mario Cruz, ao lado do Teatro das Bacabeiras.

Sebrae no Amapá