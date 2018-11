Prefeitura promove Dia da Reanimação Cardiopulmonar

A parada cardíaca é um evento imprevisível que ocorre de forma súbita. Como a maioria delas acontece fora do ambiente hospitalar, principalmente em residências, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) promoveu no sábado, 10, a edição local do Dia da Reanimação Cardiopulmonar. A proposta foi instruir a população em relação à importância da reanimação cardiopulmonar por meio da massagem cardíaca.

O Núcleo de Educação em Urgência e Emergência do Samu realizou no gramado do Parque do Forte a demonstração para a realização correta deste procedimento, que pode ser o diferencial para salvar uma vida. “A maioria das vítimas de parada cardíaca vem a óbito antes de chegar ao hospital, e nós podemos mudar isso ensinando as pessoas como agir. O socorro imediato pode dobrar as chances de a vítima sobreviver até que ela receba atendimento”, disse o coordenador do Samu, Donato Farias.

O evento, que foi aberto ao público em geral, também contou com a participação de crianças do projeto Samuzinho, mostrando que quanto mais pessoas souberem executar a reanimação mais vidas serão salvas. “Acho importante ter esse conhecimento, já que a gente não sabe quando vai estar diante de uma situação em que seja necessária prestar socorro, e ensinar as crianças é fundamental para que elas não entrem em pânico”, comentou a estudante Rebeca Lima.

A fase mais importante da reanimação cardiopulmonar é constituída pela compressão cardíaca. Para ser feita é necessário manter os braços estendidos com uma mão sobre a outra apoiada no centro do peito entre os dois mamilos, uma vez posicionadas, deve-se empurrar o tórax para baixo em torno de 5 cm para cada compressão. As atividades de ressuscitação devem continuar de forma ininterrupta até que a vítima resgate a consciência e chegue uma equipe de ajuda especializada para levar a vítima a um centro hospitalar. (Fonte: Agência Saúde)

Jamile Moreira