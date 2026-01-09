Zaynara grava audiovisual “Carnaval Raízes” em celebração ao tradicional Carnaval de Cametá (PA)

Projeto resgatar sucessos históricos da folia cametaense, homenageia a cultura amazônica e reúne grandes nomes da região em show gratuito

O Carnaval de Cametá (PA), um dos mais tradicionais e vibrantes da região Amazônica, será realizado em grande estilo por Zaynara . A cantora grava, ao vivo, a primeira edição do projeto audiovisual “ Carnaval Raízes ”, que trará releituras de sucessos que marcaram a história da folia cametaense, exaltando a tradição e a pluralidade musical da Amazônia.

A gravação acontece nesta sexta-feira, 9 de janeiro , em um palco especial montado no AABC , com entrada gratuita a partir das 20h . O cenário contará com elementos simbólicos da região, como referências às vitórias-régias, reforçando a identidade amazônica do espetáculo.

Zaynara relembra que, desde muito jovem, sempre enxergou o Carnaval como um período de alegria, entusiasmo e propósito. Mesmo antes da fama, já nutria o desejo de fazer parte da festa e de expandir a riqueza cultural de sua terra para o maior número de pessoas possível. “Estou muito entusiasmado para fazer isso acontecer ao lado de tantos artistas que admiro. Essa vai ser uma celebração simbólica do nosso tradicional Carnaval que representa a união da nossa gente” , conta Zaynara.

O sonho ganha forma após a artista alcançar relevância internacional com sua apresentação no Amazônia Live – no mesmo palco que Mariah Carey e divas do Pará -, e ao encantar públicos de todo o Brasil em grandes festivais, como The Town , Rock in Rio e Rock The Mountain .

O projeto também carrega um significado pessoal importante: a participação fundamental de seu pai, Nildo Assunção , baterista da artista e figura essencial em sua trajetória, que auxiliou diretamente para que uma ideia saísse do papel e se transformasse em realidade.

No palco, Zaynara conduz toda a folia interpretando grandes sucessos de outros artistas, músicas autorais e recebendo convidados que são referências da cultura de Cametá. Entre os nomes confirmados estão Jocel Penafort , Kim Marques , Edilson Morenno , Baile do Mestre Cupijó , Iolanda do Pilão , Beny Pérola Negra , Elias Macbel , Vicente Castro , Walder Wolf , Bandinha Damata , Felipe Moraes , Katifunda , DJ Parrals e Carnaval das Águas .

Durante a celebração, a cantora também apresenta a música “ Sou do Norte ”, considerada pelos fãs um verdadeiro hino da região, além das faixas “ Perfume da Bôta ” e “ Amazônia Menu ”, que integram seu mais recente álbum, “ Amor Perene ”.

O audiovisual “ Carnaval Raízes ” tem previsão de lançamento ainda neste verão, prometendo levar a energia do Carnaval de Cametá e a força da cultura amazônica para públicos de todo o País.

Assessoria Zaynara – Informações para a imprensa:

Eduardo Mate (11) 99203-7383 – eduardo.mate@mynd8.com.br

Renatha Nicolau – raphaela.nicolau@mynd8.com.br

Alisson Fernández – alisson.fernandez@mynd8.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...