AmapáCidadania

‘Era como uma filha’, diz morador que perdeu animal de estimação e recebe assistência humanitária do Governo do Amapá após incêndio em Macapá

Livia Almeida

Governo do Estado garante acolhimento humanitário e apoio psicossocial às famílias atingidas, como a de Ivanildo dos Santos, de 47 anos, que perdeu um animal de estimação e recebe auxílio para recuperação.

Para além das perdas materiais que o fogo consome, são também os outros afetivos que definem a urgência do cuidado humano. Desde quarta-feira, 7, o Governo do Amapá atua de forma coordenada no amparo a cerca de 18 famílias atingidas por um incêndio no bairro Novo Buritizal, em Macapá.

Entre as histórias de luta e sobrevivência, a de Ivanildo Souza dos Santos, de 47 anos, traduz o sentimento de muitos amapaenses em momentos de crise e solidariedade. Morador da área tem 21 anos, viu o patrimônio de uma vida ser reduzido a cinzas, mas foi a perda da companheira de quatro patas que mais lhe tocou a coração.

“Eu perdi tudo o que tinha, mas a maior dor não foi pelas coisas materiais. Foi a minha cachorrinha. Ela era como uma filha para mim. Quando eu chegava em casa, ela pulava em mim. Todo mundo aqui a conhecia”, relatou Ivanildo, emocionado.

Ivanildo recebeu atendimento social e amparo pelas equipes do Governo do Amap�

Mesmo em meio ao sofrimento, Ivanildo confirma o apoio recebido após o incêndio. O morador recebe apoio integral das equipes do Governo do Estado instaladas no local, que garantem serviços de cidadania, obras e assistência social. Ainda na quarta-feira, o governador Clã Luís anunciou a reconstrução das moradias incendiadas.

As taxas para os animais de estimativa das famílias foram entregues pela secretaria do Bem-Estar Animal

A rede de apoio une assistência social e bem-estar animal ao oferecer desde itens de primeira necessidade, como alimentos, colchões e kits de higiene, até o suporte para a emissão de novos documentos e o acesso ao aluguel social emergencial.

“O suporte está sendo ótimo. Estou recebendo assistência, ajuda para retirar documentos e todo o apoio necessário. Está tudo encaminhado. Tenho a gratidão ao Governo e a todos que estão ajudando”, completou Ivanildo.

Governador Cláudio Luísa Ivanildo

A sensibilidade no atendimento aos animais também foi um diferencial da ação. A Secretaria do Bem-Estar Animal atuou no local com veterinários, medicamentos e proporção, regulando o valor emocional dos animais de estimação para os tutores.

Secretária do Bem-Estar Animal, Liana Leitão

“Para o Governo do Amapá, a vida do animal também é importante. Trouxemos assistência porque o animal sente, sofre e precisa de cuidado, especialmente em um momento de vulnerabilidade como este”, destacou a secreta Liana Leitão.

Dignidade para recomendar

A apresentação do Executivo estadual na região atingida pelas chamas segue com acompanhamento social rigoroso, garantindo que o amparo chegue a todos os núcleos familiares impactados. As ações reafirmam o compromisso do Governo do Amapá com a dignidade e a proteção da população em todas as suas formas.

Agência de Notícias do Amapá

