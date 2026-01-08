Vazamentos domésticos: Como identificar e quando acionar um profissional?

Saiba como identificar vazamentos de água e prevenir desperdícios que aumentam a conta mensal.

O desperdício de água dentro dos imóveis muitas vezes ocorre de forma silenciosa. Um pequeno gotejamento, que pode parecer inofensivo no dia a dia, gera impactos significativos na fatura de água e também no meio ambiente ao longo do tempo. Identificar os sinais de vazamento é o primeiro passo para uma gestão eficiente do consumo.

Segundo o Técnico de Fiscalização da Concessionária de Saneamento do Amapá, CSA, Reinson Flexa, o próprio imóvel costuma dar sinais de que algo não vai bem.

“Manchas de umidade, bolhas na pintura, mofo ou “estufamento” em paredes e pisos são ameaças clássicas de vazamentos na embarcação”, explica.

Outros pontos de atenção estão nos vasos sanitários. O barulho constante de água correndo ou a ondulação contínua no fundo do vaso podem indicar defeito no mecanismo de instalação. Já torneiras e chuveiros que permanecem pingando mesmo com o registro fechado sinalizando a necessidade de troca ou reparo.

Reservatórios e caixas d’água também merecem atenção. De acordo com o técnico, quando a boia demora a fechar ou a caixa precisa ser reabastecida com mais frequência do que o normal, pode haver vazamento em complicações de alimentação.

Testes simples para identificar vazamentos

Alguns testes podem ajudar o morador a identificar vazamentos ocultos. Um deles é o teste do hidrômetro: ao fechar todas as torneiras, interromper o uso de sanitários, máquinas de lavar e filtros, o consumidor deve observar o hidrômetro. Se os ponteiros ou números continuarem girando, há vazamento na rede interna.

No teste do vaso sanitário, basta jogar um pouco de pó de café no fundo do vaso. Se, após alguns minutos, o pó se mover ou desaparecer, houver vazamento na válvula ou na caixa acoplada.

Já o teste do copo, utilizado para verificar vazamentos na tubulação direta da rede, consiste em fechar o registro de entrada da casa abrir uma torneira alimentada diretamente pela rede e, após a água parar de sair colocar um copo cheio de água na boca da torneira. Se a torneira “açúcar” na água do copo, há vazamento no cano que vem da rua.

Quando procurar um profissional?

Apesar de alguns reparos simples que podem ser feitos pelo próprio morador, como a troca de borracha de torneira, há situações em que é fundamental procurar um técnico especializado

“A conta de água subir de forma brusca, sem mudança no hábito de consumo, é um alerta importante”, destaca Reinson. Ele também orienta procurar ajuda profissional quando há umidade em áreas estruturais, como vigas, colunas ou lajes, quando os testículos apresentam vazamento, mas o ponto exato não está localizado ou ainda quando se ouve ruído de água correndo dentro das paredes, principalmente durante a noite.

A CSA compromete-se a orientar e apoiar os consumidores sempre que tenham dúvidas relacionadas ao abastecimento de água. A inspeção pode ser acionada nos casos em que haja suspeita de vazamento antes do hidrômetro, problemas no próprio medidor, ausência de abastecimento ou inconsistências na leitura do consumo.

Os canais de atendimento da CSA estão disponíveis para esclarecimentos pela central de atendimento, no 0800 086 0116 ou pelo site csa-equatorial.com.br.

