Amapá tem 21.574 casos confirmados, 9.337 em análise laboratorial, 9.416 pessoas recuperadas e 353 óbitos

O boletim oficial deste sábado, 20, traz os resultados da primeira etapa da testagem em massa, realizada pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará. Foram 1.609 análises feitas pelo IEC, que se somam aos 167 resultados do Laboratório Central/AP e 81 dos laboratórios particulares.

Deste total, foram 911 casos confirmados, a partir de amostras colhidas entre os dias 17 e 25/05.

A testagem em grande volume é uma medida do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp) para reduzir o número casos análise em espera e ampliar o rastreamento da covid-19 no Estado. Novos resultados em massa devem ser divulgados nos próximos dias.

Importante: o boletim a seguir contém tanto os dados acima citados quanto os números que são atualizados diariamente pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e prefeituras, como os casos confirmados por meio de testes rápidos e por critérios Clínicos Epidemiológicos.

O Governo do Amapá atualiza neste sábado, 20, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 21.574 casos confirmados e 9.337 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 15.593 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 1.652 novos casos confirmados, sendo 1.088 em Macapá, 320 em Santana, 40 em Laranjal do Jari, 5 em Oiapoque, 36 em Pedra Branca, 54 em Porto Grande, 2 em Serra do Navio, 41 em Vitória do Jari, 26 em Amapá, 6 em Ferreira Gomes, 11 em Calçoene e 23 em Pracuúba.

A atualização inclui também 5 novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá e Santana. Um ocorreu no dia 10 de maio e os demais de 6 a 20 de junho. Todos estavam sob investigação

Macapá : três óbitos, todos do sexo masculino e sem comorbidades declaradas. Um de 62 anos, ocorrido no Hospital de Emergências (HE); os outros de 71 e 78 anos, ocorridos em hospitais particulares;

: três óbitos, todos do sexo masculino e sem comorbidades declaradas. Um de 62 anos, ocorrido no Hospital de Emergências (HE); os outros de 71 e 78 anos, ocorridos em hospitais particulares; Santana: dois óbitos, ambos homens, um de 53 anos, com doença cardíaca, ocorrido em hospital particular; outro de 82 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-3.

Assim, o Amapá chega a 353 mortes em 15 municípios. (Macapá 216 / Santana 47 / Laranjal do Jari 39/ Mazagão 6/ Oiapoque 8/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 5/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 10/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 2/ Pracuúba 2).

Entre os recuperados, estão 9.416 pessoas.(Macapá 4.328/ Santana 593/ Laranjal do Jari 1.651/ Mazagão 166/ Oiapoque 637/ Pedra Branca 682/ Porto Grande 133/ Serra do Navio 287/ Vitória do Jari 164/ Itaubal 60/ Tartarugalzinho 237/ Amapá 83/ Ferreira Gomes 193/ Cutias do Araguari 68/ Calçoene 126/ Pracuúba 8).

Dos 21.574 casos confirmados:

Macapá 9.378

Santana 2.806

Laranjal do Jari 2.484

Mazagão 624

Oiapoque 1.177

Pedra Branca 1.749

Porto Grande 541

Serra do Navio 363

Vitória do Jari 701

Itaubal 163

Tartarugalzinho 312

Amapá 237

Ferreira Gomes 271

Cutias do Araguari 314

Calçoene 341

Pracuúba 113

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 14.516, sendo:

Macapá: 7.241

Santana: 2.537

Laranjal do Jari: 1.815

Mazagão: 430

Oiapoque: 316

Pedra Branca do Amapari: 10

Porto Grande: 301

Serra do Navio: 65

Vitória do Jari: 533

Itaubal: 14

Tartarugalzinho: 437

Amapá: 73

Ferreira Gomes: 65

Cutias do Araguari: 515

Calçoene: 42

Pracuúba: 122

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 237 pacientes, sendo 155 casos confirmados e 82 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 122 estão no sistema público (39 em leito de UTI /83 em leito clínico) e 33 estão na rede particular (20 em leito de UTI /13 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 18 estão no sistema público (0 em leito de UTI /18 em leito clínico), e 64 estão na rede particular (7 em leito de UTI / 57 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 11.650

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

