Aulas para estudantes da rede estadual do Amapá poderão ser veiculadas pela TV Assembleia

Parceria entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa possibilitará acesso a conteúdos educacionais através da canal de TV da Casa de Leis.

Wellington Costa

O Governo do Estado do Amapá vai disponibilizar conteúdos educacionais para os estudantes da rede estadual de ensino através da TV Assembleia. A iniciativa se dará através de uma parceria que está sendo firmada com a Assembleia Legislativa do Estado (Alap). As aulas televisionadas deverão iniciar ainda no mês de junho.

Nesta terça-feira, 16, a secretária adjunta de Políticas da Educação da Seed, Neurizete Nascimento, participou de uma reunião com o deputado Paulo Lemos, membro da Comissão de Educação, Cultura, Deporto, Ciência e Tecnologia da Alap, e Marli Mafalda, representante da TV Assembleia, para ajustar os detalhes e encaminhamentos para o Acordo de Cooperação Técnica.

A solicitação de parceria para veiculação de programação educativa na TV Assembleia foi feita pela Seed em 4 de maio, endereçado ao presidente daquela casa de leis, o deputado Kaká Barbosa.

Veja também:

Orientações sobre denúncias de fraudes no Auxílio Emergencial

Projeto disponibiliza atendimento psicoterapêutico gratuito a profissionais da saúde

Amapá tem 19.387 casos confirmados, 10.740 em análise laboratorial, 8.766 pessoas recuperadas e 342 óbitos

A transmissão das aulas pela TV Assembleia chegará por meio do canal aberto – 57.2 – com aulas já produzidas e prontas que serão exibidas. De acordo com a secretária Neurizete Nascimento, a parceria é mais um instrumento para que o ensino alcance o máximo de estudantes nesse período de pandemia. É importante manter ambientes de aprendizagem através de uma programação educativa.

“A utilização da TV irá oportunizar o acesso aos conteúdos e atividades educativas a milhares de estudantes amapaenses nesse período de pandemia. Agora, trabalhamos nas definições de cronogramas, programação de acordo com as etapas e modalidades de ensino, entre outros detalhes, para que logo possamos iniciar as transmissões das aulas”, reforçou a secretária adjunta da Seed.

A estratégia vem somar às já lançadas pela Secretaria de Educação diante do cenário de pandemia provocado pelo novo coronavírus, o que fez com que as aulas presenciais fossem suspensas como medida de prevenção a contaminação.

Hoje, o portal Aprendizagem em Casa (www.nte.ap.gov.br/aprendizagememcasa) reúne plataformas como a Escola Virtual (E-Virtual), ambiente que integra o Sistema Integrado de Gestão da Educação (SigEduc), Escolas Conectadas, entre outras, disponibilizando milhares de conteúdos e ferramentas educacionais para os estudantes amapaenses.

Portal do GEA

Curtir isso: Curtir Carregando...