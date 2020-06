Dia Internacional do Yoga: uma conexão entre pais e filhos para uma vivência saudável

“A Yoga é um presente inestimável da antiga tradição indiana. Corporifica a unidade entre a mente e o corpo; o pensamento e a ação; o controle e a plenitude; a harmonia do homem com a natureza; uma abordagem holística para a saúde e o bem-estar.” A frase acima é do Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que sugeriu às Organização das Nações Unidas a ideia de comemorar o Dia Internacional do Yoga.

Com a data oficializada em dezembro de 2014 – com a mais alta taxa de aprovação em uma assembleia da ONU – o Dia Internacional do Yoga passou a ser comemorado em 21 de junho. Um dos motivos para o yoga ser unanimidade no mundo é todos os seus benefícios a curto, médio e longo prazo. A prática ancestral, nascida na Índia, propõe a ampliação da consciência e espiritualidade – para um melhor estilo de vida individual, mas também para desenvolver a saúde global.

Quando realizada com regularidade, a prática é capaz de trazer relaxamento e tonicidade ao corpo e positividade à mente, além de melhorar a memória, concentração, criatividade, disposição física e o nível de energia vital como um todo. Considerada uma filosofia milenar, os inúmeros benefícios impactam na vida de todos, independentemente de idade, gênero, raça, condição social, etc.

Mas é na primeira infância que formamos nossos hábitos para a vida. E quando a prática é iniciada quando criança os resultados são mais efetivos, pois influenciam e ajudam no desenvolvimento cognitivo e físico dos pequenos. Entre as inúmeras vantagens de introduzir o yoga ainda na primeira infância está: o maior controle da ansiedade e do estresse; a melhora a concentração e equilíbrio; facilita o foco nas atividades e no aprendizado escolar; aumenta a flexibilidade, deixa a musculatura forte, melhora o sistema imunológico; trabalha a respiração; melhora a qualidade do sono; estimula o conhecimento do corpo. Além de fazer bem para a autoestima, desenvolver a empatia, o respeito pelo próximo, a não violência e amor próprio.

O yoga não só traz a chance de criarmos o hábito da prática de exercícios, como também proporciona a mães e filhos a oportunidade de viver e expressar o amor que flui das profundezas do seu ser, produzindo em todos uma sensação de paz e alegria. Uma maneira de incentivar a prática é buscar nos livros uma forma lúdica de introduzir as posições. Como na obra O Pequeno Yogue, que lancei esse ano com o selo Mantra, do Grupo Editorial Edipro. As posições são apresentadas de forma lúdica, com ilustrações didáticas e uma ferramenta para introduzir o yoga na vida dos pequenos.

A milenar filosofia é bastante presente no Brasil e instrutores e estudiosos de yoga costumam produzir material de qualidade em LIVES sobre a prática, aulas on-line e gratuitas, onde compartilham os ensinamentos. Pessoas de todas as idades podem experimentar e levar essa sabedoria milenar para vida. Aproveite a data para experimentar você também essa linda experiência. Namastê.

*Débora Cristina S. C. Molon é professora formada pela Escola de Yoga Shanti Om e autora da obra O Pequeno Yogue, publicada pelo Grupo Editorial Edipro. No livro, Debora apresenta de forma lúdica e didática a milenar filosofia, além de 13 posturas do yoga que podem ser praticadas por qualquer criança. Praticante de yoga desde 2012 é também membro da Sociedade Teosófica.

