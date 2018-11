Google recomenda ajustar o celular manualmente para o horário de verão

Smartphones com Android podem ter problemas para atualizar o relógio na virada do dia 3 para o dia 4 de novembro

São Paulo — O horário de verão brasileiro está dando dor de cabeça para as empresas de tecnologia. Depois de vários smartphones terem adiantado a hora no dia errado, o Google basicamente reconheceu que mais problemas podem acontecer. Tanto é que, em um post em seu blog oficial para o Brasil, recomendou adiantar os smartphones com Android manualmente para o horário de verão neste fim de semana — principalmente “se você tem um compromisso importante que não pode perder no dia 4 de novembro”, escreveu a companhia.

A empresa reforça que o ajuste deve ser só temporário. O processo é simples: desative a opção “Data e hora automáticas” e “Fuso horário automático” nas configurações de data e hora para impedir que o aparelho atualize por conta própria na virada do dia. Depois, já no domingo, a companhia recomenda desfazer essas configurações, re-ativando a atualização automática e reiniciando o aparelho. Dessa forma, quando re-ligado, o celular estará de acordo com o sinal enviado pelas operadoras.

Mas por que isso é necessário?

A medida é basicamente preventiva e está diretamente relacionada ao que aconteceu no fim de semana dos dias 20 e 21 de outubro. Na virada daquele sábado para domingo, vários smartphones, computadores, máquinas de cartão e até relógios nas ruas se adiantaram de forma precipitada para o horário de verão.

