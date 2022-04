Senac Amapá abre inscrições para concurso gastronômico regional 

Esta é a 2ª edição do concurso que este ano vai premiar quatro categorias

O Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá, abre as inscrições para a 2ª edição do concurso Chef Senac Tucuju. Este ano a competição gastronômica conta com as categorias profissional, amador, egresso e mini chef. Os interessados em participar devem se inscrever até dia 1º de maio.

O concurso é uma das principais atrações do evento Festival Sabores do Meio do Mundo, realizado nos dias 16, 17 e 18 de junho e tem como objetivo incentivar a gastronomia amapaense e motivar os profissionais e amantes da área. A competição é gratuita e oferta premiação para os participantes vencedores.

Categorias

Em 2021, durante a 1ª edição, o concurso foi exclusivo para ex-alunos do Senac Amapá, a novidade e diferencial deste ano são as quatro novas categorias da competição.

De acordo com o regulamento oficial do concurso, para participar da Categoria Profissional, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, atuar no mercado, podendo ou não ter formação em curso profissionalizante, tecnológico ou superior e ter 06 meses ou mais de experiência profissional, comprovado através de currículo ou carteira profissional ou declaração. Durante a competição os candidatos deverão produzir um Prato Principal Regional.

Na categoria amador, o candidato deverá ter idade mínima de 18 anos, ter habilidades gastronômicas, não ter feito nenhum curso na área de gastronomia. Os candidatos devem produzir Petiscos Tucuju Gourmet.

Para a categoria egressos a idade mínima permanece 18 anos, é necessário ter certificação em pelo menos 1 curso na área de gastronomia ofertada pelo Senac. Sobremesa Gourmet Regional é o prato que deve ser produzido nesta categoria.

A categoria Mini Chef terá como prato a ser produzido, um hambúguer gourmet. Para se inscrever, o candidato deve ter entre 10 e 14 anos e ter afinidade com produções culinárias, além da autorização dos responsáveis.

Premiação

Cada categoria premiará os três (3) primeiros lugares, sendo que nas categorias Profissional, Amador e Egresso, o 1º lugar ganha um vale compra de R$ 500,00, dólmã e troféu, o 2º lugar recebe um vale compra de R$ 300,00 e dólmã e o 3º lugar, um vale compra de R$ 200,00.

A premiação da categoria Mini Chef é um vale compra de R$ 500,00, avental e troféu para o 1º Lugar. Um vale compra de R$ 300,00 e um avental para o 2º lugar. Um vale compra no valor de R$ 200,00 para o 3º lugar.

Festival Sabores do Meio do Mundo

A 2ª edição do Festival Sabores do Meio do Mundo aposta na valorização da gastronomia regional, do turismo, da culinária e do comércio do estado. Dentre as novidades para 2022 estão o roteiro turístico gastronômico, a honraria Ana Amor que será entregue aos pioneiros da gastronomia amapaense e o grande concurso Chefe Senac Tucuju.

Parceiros

Parceiros confirmados do evento: Fecomércio do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá (Fecomércio/AP), Serviço Social do Comércio (Sesc/AP), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Goiás (Senac/GO), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Mariza Alimentos, Casa do Sorveteiro, Macapatur, Associação Amapaense de Supermercados (Amaps) e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Amapá (Sindgêneros).

