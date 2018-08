Grupo de estudos da Unifap realiza palestra sobre políticas públicas para religiões de matrizes africanas

O grupo de estudos Centro de Estudos Políticos, Religião e Sociedade da Amazônia (Cepres), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), promoverá no dia 6 de setembro de 2018 a palestra “Pensando as Políticas Públicas para as Religiões de Matrizes Africana”, com o professor da Universidade de São Paulo (USP), Vagner Silva. O evento ocorrerá às 18h, no auditório do Bloco de Engenharia Elétrica, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

A entrada é franca e aberta ao público em geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line até um dia antes do evento. Haverá também inscrições presenciais no dia da palestra. Os participantes receberão certificado, com carga horária de 4h.

Site para inscrição on-line: https://doity.com.br/palestra-pensando-as-politicas-publicas-para-as-religioes-de-matriz-africana.

Mais informações: marcosvinicius5@yahoo.com.br

Sobre o palestrante

Vagner Silva é professor e pesquisador do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo (USP). É pós-doutor pela Harvard University e pela City University of New York (Graduate Center), onde foi professor visitante como bolsista do Fulbright Scholar Program (2009). Desenvolve pesquisas na área das populações afro-brasileiras, enfocando temas como religiosidade (candomblé, umbanda, neopentecostalismo, intolerância religiosa), relações entre religião e cultura brasileira (festas populares, música, capoeira, literatura, cinema etc.), artes afro-brasileiras e representação etnográfica (trabalho de campo e etnografia em hipermídia).

Publicou e editou, entre outras obras, “Candomblé e Umbanda”, “O antropólogo e sua magia”, “Intolerância religiosa”, “Memória Afro-Brasileira” e “Exu – Guardião da Casa do Futuro”.

Serviço

Palestra “Pensando as Políticas Públicas para as Religiões de Matrizes Africana”.

