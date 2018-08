Justiça manda Lula pagar mais de R$ 31 milhões no caso do tríplex

A juíza federal Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, determinou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pague R$ 31.195.712,78 referentes a multa, custas processuais e reparação de danos no caso do triplex do Guarujá.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (30). A magistrada deu 15 dias para que Lula formule proposta de parcelamento.

O petista está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava jato. A pena definida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região é de 12 anos e um mês de prisão. A juíza pediu a abertura de conta judicial para que seja feito o depósito da quantia.

