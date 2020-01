Escritora Ninfa Parreiras realiza manhã de autógrafos no Mercado Central

A poeta, psicanalista e escritora Ninfa Parreiras realizou uma manhã de autógrafos do livro “Donana e Titonho” nesta quarta-feira, 22, no Mercado Central de Macapá. A escritora está de férias na capital e recebeu os admiradores dentro do novo espaço revitalizado da cidade.

Ninfa Parreiras tem mais de 18 livros publicados de literatura infanto-juvenil e mais de 20 outras obras para o público adulto. Ela coleciona uma experiência de 14 anos como escritora e mais de 30 como pedagoga.

“Donana e Titonho” é uma das suas mais recentes obras infanto-juvenis. Ela conta a história de brasileiros, sem maquiagem. O olhar poético e filosófico mostra bem, em poesia e ilustrações, a crueldade da vida marcada de uma realidade nua.

“A literatura infantil é uma brincadeira de palavras. Toninho é mais ligado a uma questão ambiental, mas também de velhice e morte. Eu sempre crio temas que me pescam. E, desde sempre, me encantei muito por essa literatura que está sempre lidando com o lado lúdico. É uma literatura que não tem idade, porque quando o livro é bom o adulto se apaixona e eu gosto muito disso”, resumiu a escritora.

Outras obras de Ninfa Parreiras podem ser encontradas em livrarias, e um pouco da sua poesia está no blog ninfaparreiras.blogspot.com e no Instagram @cozinhadepoesias.

Cássia Lima

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...