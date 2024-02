Projeto Macapá 266 anos de história e poesia reúne artistas na Bibliogarden em três dias de programação

Com o intuito de comemorar o aniversário da cidade será realizada uma diversificada programação na biblioteca comunitária do Amapá Garden Shopping

O Projeto “Macapá 266 anos de história e poesia” reunirá no período de 4 a 6 de fevereiro, artistas de vários segmentos da cultura e da literatura amapaense, na Bibliogarden – biblioteca comunitária localizada no Amapá Garden Shopping. Durante três dias serão realizadas mesas redondas, performances artísticas e recitais, além de exposições fotográficas e show musical. A programação diversificada e gratuita acontece a partir das 19h.

Mais de vinte artistas de vários segmentos estão confirmados para celebrar o aniversário de 266 anos de Macapá. O evento é realizado pelo grupo Abeporá das Palavras, com o apoio da Prefeitura de Macapá, Coletivo Juremas, Arte da Pleta e Amapá Garden Shopping.

“É emocionante fazer parte da programação de aniversário da nossa cidade com a presença de vários artistas. Durante três dias vários talentos poderão expressar por meio de sua arte, o amor por Macapá. A Bibliogarden é um espaço democrático que acolhe eventos culturais. Nessa programação especial vamos dialogar sobre a nossa cidade e apresentar diversas expressões artísticas como a poesia, o teatro e a música”, destacou Carla Nobre, escritora, poeta e uma das coordenadoras da Bibliogarden.

Segundo o diretor-presidente da Fumcult, Caetano Bentes, apoiar eventos como estes demonstra o respeito da Prefeitura pela literatura e pela arte. “É gratificante festejar os 266 da nossa cidade compartilhando com a sociedade histórias e poesias. Temos compromisso com a memória e com a literatura, e reconhecemos a Bibliogarden como um ambiente de interação e interlocução. Todos estão convidados a prestigiar essa programação especial”, ressaltou Caetano Bentes.

Confira a programação:

Local: Bibliogarden – Garden Shopping – Rodovia Josmar Chaves Pinto

Domingo, 4

19h – Abertura Oficial

Cenopoesia “A Terra das Bacabas”, com o grupo Abeporá das Palavras

Exposição fotográfica: Macapá em Prosa & Verso – Aog Rocha

Exposição fotográfica: Ecos do Amapá – Raih Amorim

Exposição fotográfica: Salmos e Paisagens – Bárbara Ribeiro

Exposição poética: Amores de Água Doce – Ernesto Alcântara

Cenopoesia “Cartas Poéticas da Cigana” – Camila Nobre

Cenopoesia “Mandalas Poéticas” – Pedro Henrique

Segunda-feira, 5

19h – Performance Poesia na Pele – Naldo Amaral

Diálogos sobre a cidade de Macapá e suas histórias na educação – Alda Sirleni, Cleiberton Riullen e Carla Nobre

Performance UARU Surfando na Pororoca – Kássia Modesto

Diálogos sobre o projeto de uma série ficcional “Mitos e Lendas da Amazônia” – Rodrigo Pedroza, Paiodhy Rodrigues e Carla Nobre

Recital Poético – Ana Anspach, Bruno Muniz e Renato Gemaque

Show Macapá, Jóia Rara – Negra Áurea

Terça-feira, 6

Recital Lambidestro – Márcio Barros

Diálogos poéticos sobre o processo criativo do escritor – Bruno Muniz, Tiago Quingosta, Neth Brazão, Leacide Moura e Eliane Duarte

Recital Barco com Asas – Pedro Stkls e Thiago Soeiro

Performance poética Entre Hemisférios – Hayam Chandra

Show musical Homenagem à Rita Lee – Brenda Zeni

Assessoria de Imprensa: Ana Anspach

