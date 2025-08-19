Festival Imagem Movimento abre inscrições para filmes nacionais e internacionais

Inscrições vão até 30 de setembro para curtas-metragens produzidos entre os anos de 2022 e 2025

O Festival Imagem Movimento – FIM, referência no fomento ao cinema e audiovisual independentes na região norte, está com inscrições abertas. O período de envio de obras vai de 04 de agosto a 30 de setembro, e contempla filmes nacionais e internacionais de curta-metragem com até 15 minutos de duração, produzidos entre 2022 e 2025.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente online, por meio do preenchimento de formulário eletrônico. O festival aceita todos os gêneros cinematográficos — ficção, documentário, animação, videoarte, videoclipe, experimental, terror, entre outros.

Este ano, com o mote “20 anos de cinema na Amazônia”, o FIM reafirma sua missão de fortalecer e reconhecer a produção audiovisual no norte do país, com atenção especial ao Amapá. Para realizadores amapaenses, não há restrição de duração dos filmes: podem ser inscritos curtas, médias e longas-metragens.

As produções do estado, que forem selecionadas, participarão da Mostra Fôlego, mostra competitiva voltada exclusivamente a obras amapaenses. Os filmes exibidos na Fôlego, tradicionalmente, concorrem ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual, que nesta edição premiará duas produções. Os vencedores do prêmio receberão troféu e o valor de R$ 1.500,00 em dinheiro.

A escolha dos filmes vencedores do Prêmio Gengibirra de Audiovisual será feita pelo voto do público presente na exibição da Mostra Fôlego, curadoria FIM e júri composto por nomes reconhecidos do cenário cinematográfico.

O Festival Imagem Movimento vai acontecer no período de 7 a 13 de dezembro e segue com o propósito de valorizar a produção independente de cinema e audiovisual, oferecendo ao público da região uma programação de qualidade e plural, comprometida com a relevância da produção local, nacional e internacional.

Serviço:

Inscrições: 4 de agosto a 30 de setembro

Quem pode participar: filmes nacionais e internacionais de até 15 minutos (produzidos entre 2022 e 2025). Para produções amapaenses, não há limite de duração.

Local: Macapá – AP

Inscrições gratuitas: formulário de inscrição – https://docs.google.com/document/d/1JWyvLErwqvZr-njk6KhDRFrnLH2hkX8OjfeLqjGTGpI/edit?tab=t.0

Mais informações: festivalimagemmovimento@gmail.com e instagram @festivalfim

Fotos: Arquivo FIM

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950 @mary_paes_imprensa

