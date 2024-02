Governo do Amapá divulga cronograma de abertura do ano letivo nas escolas estaduais

A partir de 15 de fevereiro, mais de 100 mil alunos dos 16 municípios iniciam as atividades escolares.

Por: Cássia Lima

O Governo do Amapá divulga, nesta quinta-feira, 1º, o cronograma de abertura do ano letivo de 2024 da rede estadual de ensino. As aulas iniciam a partir do dia 15 de fevereiro em mais de 200 escolas, contudo há instituições que começam a receber os alunos em outras datas, devido a situações como manutenção predial.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), cerca de 60 escolas iniciam o ano letivo em 19 de fevereiro e mais de 30 unidades educacionais retornam no dia 26 de fevereiro. O restante das instituições têm previsão de começo das aulas para o dia 4 de março. Mais de 100 mil alunos são aguardados para o retorno aos estudos.

Em 2024, a rede estadual de ensino conta com mais de 540 novos profissionais aprovados no concurso da Educação do Governo do Amapá. São professores, pedagogos, intérpretes e cuidadores que irão acolher os estudantes nos 16 municípios. “Organizamos toda a rede para receber bem nossos alunos. Este ano, teremos o reforço dos 545 novos profissionais que irão reoxigenar a educação do estado já no calendário de 2024”, destacou a secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro.

Para garantir a estrutura das escolas na volta às aulas, o Governo do Amapá investiu ainda em 2023 na manutenção, alimentação escolar e entrega de equipamentos e mobiliários para as unidades de ensino. Os recursos são do tesouro estadual e de emendas federais.

O Amapá possui 383 escolas na rede estadual de ensino. O perímetro urbano de Macapá concentra 81 instituições de ensino, enquanto no município de Santana, há 27 unidades. Os demais municípios possuem 234 escolas.

Confira o cronograma de retorno às aulas

Escolas que retornam dia 15 de fevereiro

Escolas que retornam dia 19 de fevereiro

Escolas que retornam dia 26 de fevereiro

Esolas que retornam dia 4 de março

Foto: Lidiane Lima/Seed e Ascom/Seed

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

