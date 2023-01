Projeto “O Boêmio e a Poesia” evidencia parcerias musicais históricas do compositor Fernando Canto

Fernando Canto recebe o cantor e compositor Osmar Junior para a segunda edição do projeto “O Boêmio e a Poesia”. O encontro acontece no próximo sábado (14), no Farofa Tropical, em Macapá.

Os dois vão reviver as parcerias que fizeram na música e contar um pouco dessa história de sucesso. Um momento propício aos fãs que queiram prestigiar mais de perto esses ícones da cena musical.

Fernando Canto e Osmar Júnior, ambos moradores do bairro Laguinho (Julião Ramos), começaram a parceria em 1988 com a música “Tajá”, que depois foi gravada em diversos ritmos como zouk music, brega, pagode, forró, e em francês, em ritmo caribenho, pelo saudoso Bi Trindade. Em 1998 a dupla ganhou o II FEMAC – Festival Amapaense da Canção, com “Farras & Cimitarras”, levando todos os prêmios, com exceção de Melhor Intérprete. Dois anos depois, na virada do milênio, ganhou o IV FEMAC, desta vez levando todos os prêmios válidos, com a música “Assim como Raul”. De lá para cá já produziram cerca de 30 composições, gravadas na voz de Osmar Jr. e de outros intérpretes. Compuseram juntos um belo repertório que integra o projeto “Piratuba, a Cantoria do Lago”, com filmagens feitas in loco para a realização de peças promocionais como DVD, livro, CD e shows.

Para Andreia Lopes, autora do projeto “A ideia é o resgate histórico das parcerias musicais de Fernando Canto e de seu convidado, de forma descontraída e emocionante. Vamos passear pela vida desses artistas”. A pretensão é que o projeto aconteça uma vez por mês, de forma itinerante, ocupando espaços com potencial para receber música e poesia. Andreia ainda ressalta que um vídeo documentário será o produto final do projeto que se encerra em maio deste ano.

Realização: Quarta de Artes da Pleta, Farofa Tropical Gastrobar e Coletivo Juremas com apoio do O Blog da Mary.

Serviço

O Boêmio e a Poesia

Dia: 14 de janeiro | Sábado | 20h

Local : Farofa Tropical

Rua São José, 1024

Laguinho – Macapa/AP

Venda de mesas

Informações: (96)98137-3130

Mary Paes

Assessoria de Imprensa

