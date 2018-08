Matrículas abertas para treinamento funcional na Escola SESI SENAI de Santana

Santana – A Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Santana está com inscrições abertas para aulas de treinamento funcional, com turmas pela manhã, tarde e noite. As vagas são destinadas a todas as idades e os interessados devem procurar a Secretaria da Escola, localizada na Av. B1, nº 50 – Vila Amazonas, com a cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.

O treinamento funcional se baseia nos movimentos naturais do ser humano, como pular, correr, puxar, girar e empurrar. O praticante ganha força, equilíbrio, flexibilidade, condicionamento, resistência e agilidade. É um método que ajuda a prevenir lesões, gera melhorias cardiovasculares, redução do percentual de gordura, emagrecimento e definição muscular.

O professor de Educação Física do SESI Amapá, Gimmi Francis, explica que primeiramente é necessário que o interessado passe por uma avaliação a fim de ser verificado seu Índice de Massa Corporal, coordenação motora e habilidades. “A partir disso, iremos pontuar suas dificuldades para que possamos fazer o acompanhamento do exercício de forma correta”, concluiu o profissional.

As atividades acontecem de segunda a sexta-feira. Informações de horários e valores podem ser obtidas pelo número 3084-8989.