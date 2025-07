Amazonas Green Jazz Festival tem lançamento com show gratuito nesta terça-feira

O evento apresentará o tema deste ano, ‘Brasileiro Sou! Alma, Som e Identidade’, no Teatro Amazonas, a partir das 20h

A edição deste ano do Amazonas Green Jazz Festival será lançada oficialmente nesta terça-feira (15/07), a partir das 20h, no palco do Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, bairro Centro. O evento vai apresentar o tema deste ano, “Brasileiro Sou! Alma, Som e Identidade”, os artistas, a agenda de shows e os eventos acadêmicos.

O Amazonas Green Jazz Festival é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E a atração da noite de estreia será a anfitriã do festival, a Amazonas Band com regência de Rui Carvalho. A entrada é gratuita e mediante ordem de chegada.

Outro destaque será a apresentação do projeto Aqui Tem Jazz, circuito que busca estimular a economia local, unindo os ritmos e curiosidades sobre jazz com a gastronomia regional. Quem estiver presente também receberá brindes exclusivos com a playlist do festival.

“Será uma noite muito especial, pois simboliza o início de um novo ciclo, com a realização desta edição que está repleta de atrações nacionais e internacionais. Além disso, teremos uma ampla programação como a Casa do Jazz e o projeto Aqui tem Jazz. Aguardamos vocês na próxima terça, com um show especial e as novidades do Amazonas Green Jazz Festival”, comenta Rui Carvalho, que também é diretor artístico do evento.

O show da Amazonas Band inclui repertório clássico da banda, além da obra que dá título ao álbum que será lançado durante o festival, “A onça e o pajé”.

“O Amazonas Green Jazz Festival está com uma programação muito especial e nós, através do Governo do Estado e cumprindo a determinação do governador Wilson Lima, estamos prestando todo o apoio para a realização desta edição do festival que, não há dúvidas, será singular, único e todos estamos ansiosos para assistir”, destaca o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e no site www.amazonasgreenjazzfestival.com.br. Novidades e mais informações estão disponíveis no site www.amazonasgreenjazzfestival.com.br, e nas redes sociais: @amazonasgreenjazzfestival.

