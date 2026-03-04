quarta-feira, março 4, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmazôniaCiência e Tecnologia

MCTI reforça apoio à inovação no Norte com novos editais, Centelha 3 e Infovia Acre

Livia Almeida

A ministra Luciana Santos anunciou as iniciativas durante evento em Rio Branco, no Acre, na terça-feira (3). Os investimentos no estado somam R$ 109 milhões, com outros R$ 4,5 milhões a serem contratados neste semestre

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou nesta terça-feira (3), em Rio Branco (AC), uma série de oportunidades de financiamentos, lançou a terceira edição do Centelha e divulgou os resultados da Infovia Acre, ação vinculada ao Conecta e Capacita. Desde 2023, o MCTI já investiu mais de R$ 109 milhões no fortalecimento da infraestrutura científica do Acre, com destaque para ações de manutenção e modernização de laboratórios e equipamentos na Universidade Federal do Acre (Ufac) e no Instituto Federal do Acre (Ifac). Outros R$ 4,5 milhões devem ser contratados ainda neste semestre para novos projetos com as duas instituições. O objetivo é garantir a manutenção, a modernização e o fortalecimento da infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento.
 

Durante a cerimônia, foram detalhados 13 editais lançados recentemente, que somam R$ 3,3 bilhões para projetos inovadores, dentro da segunda rodada do Mais Inovação. Entre as chamadas está a Subvenção Econômica Regional, com R$ 50 milhões destinados exclusivamente a negócios da Região Norte com faturamento anual de até R$ 90 milhões. Desse montante, 30% são reservados para micro e pequenas companhias com receita de até R$ 4,8 milhões. Assistiram à apresentação dos avanços na infraestrutura digital integrantes do ecossistema regional, que participaram de mais uma etapa do Finep pelo Brasil.
 

A iniciativa itinerante da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), leva instrumentos de apoio a capitais e municípios do interior em todas as regiões. A proposta busca ampliar e simplificar o acesso de empresas, cooperativas e instituições científicas às linhas de crédito e aos recursos não reembolsáveis disponíveis. Ao longo do ano, estão previstos mais de cem encontros em diferentes unidades federativas.
 

A Finep retomou ainda a linha de Difusão Tecnológica, direcionada ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com foco na incorporação de tecnologias 4.0 e no fortalecimento da indústria nacional de bens de capital. Outro mecanismo é o Inovacred, que disponibiliza R$ 1,5 bilhão em crédito descentralizado, sendo R$ 450 milhões voltados às três macrorregiões. A modalidade passou a contemplar também empreendimentos de grande porte nesses territórios.
 

Ao abordar a estratégia do MCTI, Luciana Santos ressaltou a importância de levar recursos e oportunidades a todo o território nacional. “Estamos financiando, por exemplo, o ônibus híbrido elétrico 100% nacional, o barco voador para a Amazônia, testes moleculares para a predição de recorrência de câncer de mama. Isso é ciência que entrega, que resolve problemas concretos da indústria e da sociedade brasileira. Não é por acaso que o PIB brasileiro cresce pelo terceiro ano consecutivo”, afirmou.
 

O governador do Acre, Gladson Cameli, ressaltou a importância do investimento no estado. “Agradeço à ministra Luciana Santos e ao Finep, que atuam no fomento de empresas e instituições científicas de todas as regiões do País, impactando o setor produtivo de maneira inovadora e sustentável”, disse.
 

Centelha 3 chega ao Acre 
 

Na mesma oportunidade, também foi apresentada a nova etapa do Centelha, iniciativa promovida pelo MCTI, pela Finep e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com o Conselho Nacional das Fundação Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação Certi. Criado em 2018, o programa estimula a criação de empreendimentos inovadores e a cultura empreendedora em todo o território nacional.
 

Na terceira edição, lançada em 2025, a ação alcançou os 26 estados e o Distrito Federal e apoiou mais de 1,1 mil projetos. Os selecionados receberam subvenção econômica, bolsas de apoio técnico do CNPq, capacitações, suporte especializado e conexão com incubadoras, investidores e redes de parceiros.
 

Ao comentar os impactos da política pública na consolidação de startups fora dos grandes centros, a ministra enfatizou o alcance nacional da iniciativa. “O Centelha apoia pessoas que transformam ideias em soluções e geram valor para a sociedade e para o mercado, oferecendo financiamento, capacitação e suporte de gestão. Nesta terceira edição, estamos por todo o País, sempre em parceria com as Fundações de Amparo à Pesquisa. Aqui no Acre, serão contratados 20 projetos, com apoio de R$ 80 mil para cada um deles”, destacou Luciana Santos.
 

Para a professora da Universidade Federal do Acre Clarice Maia, “o lançamento de hoje é um marco para o desenvolvimento da nossa região. Financiamentos como do Centelha 3 são os motores para que a gente consiga desenvolver ideias e trazer resultados concretos para a sociedade”. A pesquisadora é responsável por desenvolver bioinsumos a partir de microrganismos locais para o controle biológico de pragas e fortalecimento do solo.
 

Conectividade de alta capacidade 
 

Durante o evento, foram divulgados os resultados da Infovia Acre, implementada no âmbito do Conecta e executada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).
 

Até junho de 2026, serão 19 entregas relacionadas à expansão da conectividade. A estrutura conta com 1.249 quilômetros de fibra óptica e sete redes metropolitanas concluídas em dezembro de 2025. Também foram implementados sete trechos de longa distância interligando municípios estratégicos.
 

O Acre passou a contar com enlace de 100 Gb/s entre Rio Branco e Porto Velho (RO), finalizado em setembro de 2025, além de uma segunda conexão com previsão de entrega em março de 2026. Nove municípios e 14 instituições de ensino e pesquisa foram contemplados, incluindo a Ufac, o Ifac, unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e outras estruturas acadêmicas.
 

Com maior capacidade de transmissão e menor latência, as instituições passam a ter melhores condições para desenvolver iniciativas em telemedicina, educação híbrida, inteligência artificial, inovação agrícola e modernização da gestão pública. A política também prevê capacitação em segurança cibernética, com 50 vagas destinadas ao estado, além do lançamento, em 2026, do projeto de Infovias Transfronteiriças em Educação e Pesquisa, que conectará o território acreano à fronteira com o Peru.
 

Mais Ciência na Escola 
 

À tarde, Luciana Santos participa do lançamento do Mais Ciência na Escola no Acre. A agenda marcará a primeira implementação da iniciativa pelo Ifac e a contratação da proposta da Universidade Federal do Acre, ampliando a presença da política pública na rede estadual. O investimento é de R$ 1 milhão do FNDCT, com R$ 500 mil destinados a cada instituição.
 

No Ifac, o projeto Escola Maker: Ciência e Inovação possibilitou a criação de cinco laboratórios em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Xapuri e Rio Branco, alcançando todas as regionais. A ação promove formação de alunos e docentes em modelagem e impressão 3D, robótica educacional, programação e gamificação com micro:bit, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e colaborativas. A seleção priorizou jovens da rede pública e integrantes de grupos historicamente sub-representados, como estudantes pardos, negros, indígenas e pessoas com deficiência.
 

Já a proposta da Ufac, intitulada O Futuro da Programação: o Desenvolvimento de Soluções Digitais na Educação Básica na Amazônia, incentiva o aprendizado de programação e a criação de ferramentas digitais para o ensino fundamental II e médio, em alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular — BNCC Computação. A iniciativa começa com capacitação de professores das escolas parceiras e graduandos da universidade, seguida por oficinas práticas contínuas nas unidades da capital.
 

O edital reserva no mínimo 40% das vagas para estudantes do sexo feminino e 30% para alunos autodeclarados negros, indígenas, pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social, ampliando o acesso à formação tecnológica.

Você pode gostar também

Meninas ribeirinhas driblam preconceito e sonham com participação na próxima Copa de Futebol Feminino

Livia Almeida

Datally, app da Google para controlar uso de dados, ganha mais recursos

Livia Almeida

WhatsApp testa novas cores em balões de mensagens no modo escuro

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.