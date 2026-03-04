Hospital Einstein leva missão de saúde à São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas

Foco são pacientes de comunidades indígenas, selecionados pelo DISEI

São Paulo, março de 2026 – O Einstein está realizando mais uma missão de saúde na região conhecida como “Cabeça do Cachorro”, no município de São Gabriel da Cachoeira na Amazônia. Realizada entre 23 de fevereiro até 7 de março, esta é a 4ª missão na região e que está evidenciando o compromisso do Einstein de levar mais acesso à saúde. Em alinhamento com o DISEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) local, estão sendo realizados atendimentos assistenciais e cirurgias para pessoas das comunidades indígenas de difícil acesso no noroeste da Amazônia, além de capacitação e treinamento em emergências e gestão para os profissionais de saúde locais.

Os pacientes de aldeias selecionadas pelo DSEI ARN estão recebendo atendimentos em especialidades como medicina de emergência, pediatria, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, cirurgia geral, medicina de família, oftalmologia e radiologia. A missão também conta com a realização de exames como ultrassonografias, eletrocardiograma, glicemia, teste de gravidez (urina) e procedimentos gerais. A ação incluiu atendimentos em oftalmologia, com consultas, prescrição e entrega de óculos ainda durante a o período da missão, sempre que a correção visual foi compatível com as lentes pré-fabricadas disponíveis. Nos demais casos, os óculos serão enviados aos pacientes atendidos em até 30 dias.

Cirurgias de mão, pé e cirurgias gerais também estão sendo realizadas (hérnias umbilicais e inguinais, postectomias, vasectomias, ginecológicos, entre outros). A estrutura foi montada no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (HGuSG), com o pré e o pós-operatório dos pacientes realizados na Casa de Apoio à Saúde Indígena de São Gabriel da Cachoeira (CASAI SGC).

A missão mobilizou cerca de 30 profissionais do Einstein, entre médicos de diferentes especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico, equipe administrativa, logística e segurança. Também incluiu o transporte de cerca de 3 toneladas de equipamentos, medicamentos e insumos, e de um planejamento logístico detalhado para atuação em uma das regiões mais remotas do país em parceria com a Exército Brasileiro, o DISEI ARN e a Azul.

Adicionalmente à assistência direta, o Einstein também levou atividades de capacitação, com o compromisso de fortalecer a rede local de saúde, destinadas aos profissionais do DSEI ARN e do Exército Brasileiro que atuam no território (áreas remotas da Cabeça do Cachorro) ou em São Gabriel da Cachoeira. São cursos direcionados com orientações técnicas (teóricas e práticas), a partir da demanda local solicitada, como atendimentos de urgências, coleta de exames, logística e gestão.

A troca de experiências com as equipes locais é fundamental para a manutenção e perenidade das ações. A missão do Einstein em São Gabriel da Cachoeira integra um conjunto de ações recorrentes na região da Cabeça do Cachorro, com retorno periódico às comunidades atendidas e acompanhamento dos casos via telemedicina. A organização busca avanços em iniciativas de apoio à atenção primária e secundária, com uso de telemedicina para ampliar o acesso a especialistas e reduzir a necessidade de deslocamentos longos e complexos durante e após as missões.

A proposta é que o cuidado não se limite a ações pontuais, mas contribua para a continuidade assistencial, o fortalecimento do sistema de saúde local e a construção de vínculos duradouros com as comunidades indígenas.

“Missões assistenciais em regiões remotas são complexas, exigem planejamento, respeito às especificidades culturais, parcerias multilaterais com respectivos alinhamentos e continuidade do cuidado após o término da missão. Nosso objetivo é apoiar e fortalecer a rede local de saúde e contribuir para que essas comunidades tenham acesso mais frequente e qualificado aos serviços de saúde que necessitem. Ao mesmo tempo, visa criar condições para a continuidade do projeto, com capacitação, apoio via telessaúde e retorno presencial com periodicidade”, firma Felipe Piza, Diretor de Responsabilidade Social e Filantropia do Einstein. “Para o Einstein, não é apenas um projeto, é uma ação genuína de manter viva a chama da filantropia e responsabilidade social tão intrinsicamente ligadas à essência da nossa organização”, completa.

A missão foi viabilizada por meio de iniciativas conjuntas com Exército Brasileiro (EB), da Força Aérea Brasileira (FAB), Secretaria Especializada em Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde, Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro (DSEI ARN), Casa de Apoio à Saúde Indígena de São Gabriel da cachoeira (CASAI SGC), Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), FUNAI e FOIRN, que contribuíram para a realização da ação e a AgSUS – entidade criada para dar suporte operacional à execução de políticas formuladas pelo Ministério da Saúde. Além dos órgãos públicos, temos também parcerias com a Azul, Renovatio, Philips e Delfar.

Iniciativas como essa só se tornam viáveis por meio do engajamento coordenado entre organizações públicas e privadas, cuja colaboração integrada permite superar barreiras logísticas, ampliar o alcance assistencial e garantir continuidade do cuidado às comunidades atendidas.

