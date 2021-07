Bioparque da Amazônia passa a receber excursões de escolas de todo o Amapá; saiba como agendar

A Fundação Bioparque da Amazônia, localizada no bairro Fazendinha, em Macapá, é um espaço que congrega os três biomas presentes no estado do Amapá. O local é voltado para a educação ambiental, contemplação da natureza e prática de esportes de aventura, como trilhas e canoagem. São 10 hectares de área de circulação com atrações que promovem a educação ambiental e científica de forma lúdica e inclusiva. O Bioparque da Amazônia pode receber de terça-feira a sexta-feira visitas guiadas com alunos da capital.



Para realizar a visita é necessário oficializar à administração do parque ofício com pelo menos uma semana de antecedência da data desejada. No documento deve conter o nome da escola e a quantidade de alunos que iram participar da excursão. O ofício pode ser entregue presencialmente no protocolo do Bioparque, de segunda-feira à sexta-feira, de 8h às 14h, ou via e-mail: [email protected].



Cada visita realizada no Bioparque tem um limite de duas turmas por turno, em média com 40 alunos e acontecem de terça-feira à sexta-feira, de forma gratuita, salvo às terças, que são exclusivamente para receber os alunos da rede municipal de ensino. As visitas são guiadas com profissionais, além dos professores e responsáveis pela excursão. O passeio inclui somente a visita guiada pelas trilhas principais, visita de logradouros dos animais e outros espaços gratuitos, o circuito aventura não está incluso.



O diretor-presidente do Bioparque, Marcelo Oliveira, explica os protocolos de segurança para receber os estudantes. “Nós contamos com a nossa equipe de guardas-parques e biólogos para guiar as visitas e instruir os alunos e professores sobre os cuidados com o parque e os animais e quais espaços podem ser visitados”, detalha.



“Além das recomendações, a nossa equipe de campo detalha para os alunos sobre educação ambiental, cuidados com o descarte de lixo e também a eles são ensinados sobre os biomas presentes no Amapá. O Bioparque oferece o encontro de três ecossistemas, o chamado ecótono, que reúne fauna e flora de ambientes de floresta de terra firme, cerrado e campos alagados”, conclui.



Lucas Costa

Secretaria Municipal de Comunicação Social

