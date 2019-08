Feira em Manaus abre inscrição única para edições de setembro a dezembro

Com objetivo de facilitar o processo de cadastro de expositores, a Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) lançou um formulário único válido para as edições de setembro, outubro, novembro e dezembro. Os interessados devem se inscrever no site: www.fas-amazonas.org.

Neste novo formato de inscrições, os empreendedores que preencherem o formulário estarão, automaticamente, cadastrados para as edições futuras da maior feira de economia verde, criativa e solidária de Manaus. Porém, não é garantida a participação em todos os meses, conforme explica o coordenador do evento, Cleber Santos.

“O cadastro será único, mas seguiremos fazendo a seleção dos expositores participantes a cada edição da feira, para que haja um revezamento. A ideia é tornar esse processo mais ágil para os empreendedores, que não precisarão mais realizar nova inscrição todo mês”, afirma.

Podem participar empreendedores que atuam nas áreas de gastronomia, jardinagem e variedades como artesanato, design, decoração, moda, entre outros. A seleção dos participantes leva em consideração a sustentabilidade, criatividade e contribuição dos produtos para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Próxima edição

A 15ª edição da Feira da FAS ocorrerá no dia 1º de setembro, na sede da ONG, na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez. A entrada para o público é gratuita.

Os empreendedores que desejam participar devem se cadastrar até quarta-feira (21) e o resultado do processo será anunciado nesta quinta-feira (22), através dos canais de comunicação da FAS e no Instagram da feira (@feiradafas). Os negócios aprovados serão convocados, via e-mail, para uma reunião obrigatória com a organização do evento, no sábado (24), das 8h às 12h, na FAS.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected].

