Comando Nacional dos Bancários manda ofício ao BB e Caixa pedindo fim das aglomerações de clientes nas agências

Anúncio e inércia do governo gerou aumento da demanda de clientes. População ainda não entendeu que tem que ficar em casa

O Comando Nacional dos Bancários enviou nesta sexta-feira (20) um ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal pedindo providências para acabar com as aglomerações de clientes nas agências.

Entre os dias 17 a 20 de março, após o anúncio feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de medidas de crédito a pessoa física e jurídica; bem como de pagamento de R$ 200,00 aos trabalhadores informais e autônomos, houve uma corrida a muitas agências do BB e Caixa.

“Trata-se de um anúncio feito de forma irresponsável, sem medir as consequências. O governo tem que prover renda pra quem está e quem vai ficar desempregado por causa da epidemia, a proposta deles sequer atende a todos, e qualquer medida tem que ser feita de forma planejada, do contrário, gera o caos que estamos vendo nas agências”, afirmou a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira, que é uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. “Por isso estamos pedindo que seja limitado o atendimento nessas agências apenas para casos de extrema necessidade”, completou.

Sindicato está atento e tem canal de denúncia

O Sindicato dos Bancários de São Paulo está percorrendo os locais de trabalho atento a qualquer problema enfrentado pelos bancários nesses tempos de pandemia. O Sindicato, que faz parte do Comando Nacional dos Bancários – sua presidenta, Ivone Silva, é uma das coordenadoras do Comando – disponibilizou um canal exclusivo de denúncias sobre o coronavírus e problemas nos bancos. Se seu banco não está crumprindo o acordado, mande sua denúncia por aqui. Bancários também podem denunciar pelo whatsapp (11 97593-7749) ou pela Central de Atendimento, via chat ou solicitação via formulário. As denúncias também podem ser feitas diretamente a dirigentes sindicais.

