WhatsApp luta para permanecer online devido ao aumento da demanda

O proprietário do Facebook comparou o uso registrado hoje em dia no WhatsApp com o que normalmente ocorre na véspera de Ano Novo.

Leonardo Santana

Distanciamento social e pessoas que ficam em casa para evitar o COVID-19 significa que a internet está registrando um grande aumento no uso. Portanto, como era esperado, o Facebook e o WhatsApp são dois dos serviços mais usados por todos para manter contato com parentes e colegas de trabalho. Porém, o WhatsApp luta para permanecer online sem as atualizações de infraestrutura necessárias.

WhatsApp luta para permanecer online

Além disso, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, diz que agora eles estão trabalhando para impedir uma interrupção dobrando a capacidade dos servidores para o WhatsApp. No entanto, apesar dessas medidas preventivas, ainda há uma chance do serviço de mensagens instantâneas acabar lutando para permanecer online quando a pandemia se expandir.

Zuckerberg disse:

Veja também:

Alertas por SMS são usados para ajudar na prevenção ao coronavírus

Produtos de prevenção ao coronavírus podem ser doados até o dia 31

Este ainda não é um grande surto na maioria dos países do mundo. Mas se chegar lá, precisamos realmente garantir que estamos no controle, do ponto de vista da infraestrutura, para garantir que as coisas não piorem.

Outros também estão lutando

O proprietário do Facebook comparou o uso registrado hoje em dia no WhatsApp com o que normalmente ocorre na véspera de Ano Novo, quando todos usam o aplicativo para enviar fotos ou fazer chamadas.

Veja mais no Sempre Update

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...