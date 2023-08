GEA faz cadastro de trabalhadores para vagas temporárias voltadas para a 52ª Expofeira do Amapá

Vagas são para serviços de limpeza, construção e segurança. Serão priorizados moradores do entorno do Parque de Exposição da Fazendinha, em Macapá.

Por: Winícius Tavares

O Governo do Estado está realizando o cadastro de trabalhadores para as vagas de emprego temporário que estão sendo geradas nos preparativos da 52ª Expofeira do Amapá, marcada para 29 de setembro a 8 de outubro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. As oportunidades são voltadas para serviços gerais de limpeza, construção e segurança.

O atendimento ocorre no espaço do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que está funcionando na Central da Expofeira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para se cadastrar, é preciso apresentar documentos como a carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de endereço e o currículo atualizado.

De acordo com a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), as vagas são para empregos temporários na pré e na pós-Expofeira. A seleção é feita por empresas privadas, que avaliarão o currículo e perfil do candidato. A prioridade será para os moradores da região da Fazendinha, onde ocorrerão os 10 dias da feira.

“Nós promovemos esse espaço aqui na Central da Expofeira para que os trabalhadores aqui da Fazendinha possam ser atendidos da melhor maneira possível para serem encaminhados para as vagas de trabalho que serão geradas pelo período pré-expofeira”, conta o gerente do Sine Amapá, Gabriel Silva.

Portal GEA

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...