Com entrega do Trapiche do Santa Inês, Governo do Estado renova turismo da orla de Macapá

Obra foi idealizada para que o visitante contemple as belezas do lugar e, ao mesmo tempo, saiba mais sobre outros pontos turísticos da capital.

Por: Amelline de Queiroz

O turismo amapaense ganhou força com mais uma obra entregue pelo Governo do Estado, que devolve à população o Trapiche do Santa Inês, na orla de Macapá. A estrutura, construída às margens do imponente rio Amazonas, era aguardada pelos amapaenses há mais de dez anos e foi concluída em apenas quatro meses, proporcionando um novo cartão postal para a cidade.

Trata-se do maior trapiche para contemplação do rio Amazonas do estado. O local recebeu pintura, poesia e espaços instagramáveis, com totens que trazem fotos e informações para que o visitante conheça um pouco mais sobre outras atrações da cidade, como a Fortaleza de São José e o monumento Marco Zero, promovendo uma integração entre os pontos turísticos de Macapá.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo, Anne Monte, o trapiche deve incentivar a prática de esportes, de lazer e o desenvolvimento econômico na capital amapaense.

“O Governo do Amapá devolve essa obra toda revitalizada à nossa população e aos nossos visitantes. É um local não só de contemplação, mas também para impulsionar o desenvolvimento econômico, através do turismo de negócios, como as atividades fluviais e com a prática de esportes, como kitesurf, standup, futelama, caiaque, entre outros”, afirmou a secretária.Preservação

O Trapiche do Santa Inês é um local público que precisa ser preservado, por isso o Governo do Amapá realiza um trabalho de conscientização da sociedade. Antes da entrega, o Instituto de Prevenção e Proteção Ambiental (Inpa), em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), realizou um mutirão de limpeza no espaço.

“Esse é um espaço que está dentro do rio Amazonas, o maior patrimônio natural do Amapá, que precisa desse olhar da sociedade e dos visitantes, ontem estivemos aqui em uma ação que recolheu oito toneladas de lixo, como sacolas plásticas, garrafas de vidro e pneus. Cuidar desse patrimônio é um dever de todos”, lembrou o presidente do Inpa, Édson Vilhena.

Durante o evento de inauguração, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) levou ações de sensibilização, atividades lúdicas e pedagógicas para o público.

