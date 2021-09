WhatsApp deixará de funcionar em diversos modelos de celulares; confira a lista

As versões iguais ou anteriores do 4.0.3 (Android) e 9 (Apple) são as que deixarão de ter a funcionalidade do WhatsApp.

Existem pessoas que utilizam, em seus aparelhos, versões antigas de sistemas operacionais, tanto Android quanto iOS. Pois bem: para esse grupo, o WhatsApp já anunciou que o aplicativo deixará de funcionar. Existem as especificações, por outro lado, sobre as versões que não contarão mais com o app.

Conforme o comunicado emitido pela empresa controlada pelo Facebook há sete anos, as versões iguais ou anteriores a 4.0.3 do Android e 9 da Apple são as que deixarão de ter a funcionalidade do WhatsApp. Talvez, você possa se perguntar: eu nunca mais usar o WhatsApp nele? A verdade é que uma das possibilidades é realizar a atualização.

É importante alertar que, em algumas vezes, o processo de atualização pode apresentar problemas. Não é uma constante, mas pode acontecer, conforme especialistas técnicos.

Como atualizar sistemas operacionais Android e iOS

Para atualizar a versão do seu sistema operacional do Android, é necessário ir em “Configurações”, “Sistema”, “Avançado” e “Atualização do Sistema”. Assim, tendo boa conexão com Wi-fi, é possível fazer a atualização do sistema para uma versão mais recente e evitar que o WhatsApp deixe de funcionar.

Já no sistema IOS da Apple, é necessário ir em “Ajustes”, “Geral” e “Sobre”. Clicando sobre a última opção, você terá acesso a versão utilizada e poderá optar por atualizar.

Lista de aparelhos que não terão acesso ao WhatsApp

Modelos da LG

Lucid2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

Modelos da ZTE

Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.

Modelos Huawei

Ascend G740, Ascen Mate, Ascend D2.

Modelo da Sony

Xperia M.

Modelos da Samsung

Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

