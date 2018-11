Aneel lança aplicativo para clientes acompanharem conta de energia elétrica

Está disponível para IOS e Android. Não inclui informações sobre impostos. Moreira Franco criticou ICMS na energia

Mariana Ribeiro

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) lançou nesta 3ª feira (13.nov.2018) o aplicativo “Aneel Consumidor”, que permite que os usuários do sistema entendam as cobranças embutidas na conta de luz. A ferramenta está disponível para Android e iOS.

Por meio do serviço “Entenda sua Conta”, o consumidor terá acesso a informações sobre o funcionamento dos itens que compõem o valor da fatura. O cálculo leva em conta os dados da distribuidora selecionada e a bandeira tarifária em vigor, mas não inclui impostos como ICMS, PIS/Cofins e taxa de iluminação pública.

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, participou do lançamento e afirmou que colocou o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, em contato com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para que as informações sejam incluídas em um 2º momento.

