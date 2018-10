Cadeira de rodas e artigos de Stephen Hawking vão a leilão

Andrew Liszewski

Nesta segunda-feira (22), a Christie’s anunciou que iria leiloar 22 itens da vida e obra do renomado físico teórico Stephen Hawking, que faleceu neste ano. Entre os itens que vão a leilão está uma das primeiras cadeiras de rodas motorizadas do professor Hawking, da qual ele dependia quando sua batalha com a esclerose lateral amiotrófica o deixou quase completamente paralisado. Trata-se de uma peça icônica que, esperamos, acabará em um museu, e não em uma coleção particular.

O leilão é parte de um lote maior, chamado de “Sobre os Ombros de Gigantes: Newton, Darwin, Einstein e Hawking“, que inclui artigos e publicações de várias figuras científicas icônicas que estarão em exibição em Londres, a partir de 30 de outubro, com lances sendo aceitos até 8 de novembro. Mas é a coleção de de memorabilia de Hawking que provavelmente atrairá o maior interesse tanto de colecionadores particulares quanto de museus.

Além da cadeira de rodas elétrica de Hawking, que data de 1988 e deve chegar a mais de US$ 20 mil, o leilão também inclui uma coleção de medalhas e prêmios de 1975 a 1999, uma cópia do livro Uma Breve História do Tempo com uma impressão digital assinada e um roteiro de uma das quatro aparições de Hawking em Os Simpsons. O lote também inclui cópias emolduradas do convite que o físico fez para “A Reception For Time Travellers” (“Uma recepção para viajantes no tempo”), uma festa que Hawkings realizou em 2009 para qualquer um que fosse capaz de navegar na quarta dimensão. O convite só foi revelado após a festa, para garantir que apenas aqueles que pudessem viajar no tempo pudessem comparecer (ninguém apareceu).

