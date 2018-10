MIT vai criar faculdade de inteligência artificial em 2019

DANIELLE CASSITA

Já pensou em uma faculdade especial que junte o melhor da tecnologia de inteligência artificial, machine learning e ciência dos dados junto de outras disciplinas acadêmicas? Pois é, esta é a nova proposta do MIT, o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

O Instituto vai investir 1 bilhão de dólares nesse projeto, e a ideia é que a faculdade traga diversas parcerias e novos cursos. A inauguração deve ocorrer em setembro do ano que vem, começando nos novos prédios em 2022.

Rafael Reif, presidente do MIT, declarou para o jornal The New York Times que a meta da nova faculdade é educar os bilíngues pensando no futuro. Vale lembrar que, segundo ele, “bilíngue” não tem nada a ver com os idiomas que a pessoa fala, mas sim com quem atua nas áreas de biologia, química e ciência política e possui habilidades nas áreas de técnicas computacionais.

