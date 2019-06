Confira os três destinos brasileiros mais visitados no inverno

O Festival de Inverno de Campos do Jordão, que acontece entre 29 de junho e 28 de julho, tem apresentações nacionais e internacionais da música erudita.

O inverno no Brasil começa no dia 21 de junho e vai até 23 de setembro. Preparamos dicas de três destinos nos estados Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo para quem deseja viajar na estação mais fria do ano.

Gramado (RS)

Gramado, na Serra da Gaúcha, recebe anualmente milhões de turistas brasileiros e estrangeiros. Colonizado por alemães e italianos, a cidade oferece aos visitantes uma culinária peculiar das colônias, com muitos bolos, embutidos, pães e os pratos tradicionais como a poenta e as massas (italiana) e o eisbein e doces (alemães).

O café colonial é imperdível, com as delícias das duas culturas. A arquitetura também é típica com casas de madeira em estilo germânico e no inverno a temperatura média é de 5º.C, chegando a pontos negativos e neve.

Além da culinária as belezas naturais também encantam. As hortênsias estão em quase todos os jardins. Os outros destaques da cidade são o Mirante Vale do Quilombo, Lago Negro e a Cascata Véu de Noiva, são os pontos turísticos mais visitados.

Monte Verde (MG)

Na divisa de Minas Gerais com São Paulo, a cidade é considerada a suíça brasileira. Distrito de Camanducaia, a pequena Monte Verde “ferve” durante o período do inverno, que chega a ter temperaturas negativas nas madrugadas. Uma única avenida com cerca de dez quarteirões é o ponto de encontro dos amantes do frio, onde se encontra todo o comércio da cidade com possibilidades para todos os gostos e bolsos.

Durante o dia o programa são as caminhadas até o topo das pedras da Serrada Mantiqueira, onde a vista é um verdadeiro cartão postal. As trilhas são bem marcadas e tem opções para os mais diversos esportistas, das mais leves as mais radicais.

As Pedra Redonda, Pedra Partida, Platô, Chapéu do Bispo e Pico do Selado são as mais visitadas pelos turistas.O frio, a boa gastronomia e os hotéis e pousadas charmosos fazem de Monte Verde um destino procurado por casais apaixonados.

Campos do Jordão (SP)

A cidade recebe turistas durante todo o ano, mas nos meses de junho e julho o “mundo” vai para lá, acolhendo pessoas das mais variadas idades, com programas para todas elas. Para quem está com a família, existem passeios para criançada que vão desde passeios a cavalo ou no teleférico a ter aula de “chocolaterie” na mais famosa fábrica de chocolates de Campos do Jordão.

O Festival de Inverno de Campos do Jordão, que acontece entre 29 de junho e 28 de julho, tem apresentações nacionais e internacionais da música erudita. Muitas atrações são gratuitas, o que faz lotar as pousadas, chalés e hotéis da cidade. Se depois de ter esse post, decidiu viajar para esse paraíso, reserve seu hotel em Campos do Jordão ou nas outras cidades.