Festival LED Belém: primeira edição do evento na cidade está com as inscrições abertas

Gratuito, evento será realizando na Estação das Docas, no dia 27 de novembro



Um dia inteiro de trocas inspiradoras sobre entretenimento, empreendedorismo, preservação climática e de aprendizado sobre o futuro da educação. Pela primeira vez o Festival LED – Luz na Educação desembarca no norte do país e realiza sua edição em Belém, no Pará, no dia 27 de novembro, na Estação das Docas, cartão postal da capital paraense. O evento vai reunir mais de 25 palestrantes, em 5 palestras. Especialistas, educadores, artistas e empreendedores irão debater como democratizar a educação no Brasil. Totalmente gratuito, as inscrições para participar do evento estão abertas no site.



Grandes nomes já confirmaram presença no festival: Fafá de Belém, Thaynara OG, Sandra Annenberg, Mítico, Dona Onete, Natalia Mapuá e Zeneida Lima, entre outros. Marcio Lins, apresentador do Bom Dia Pará e DJ, será o Mestre de Cerimônias, fazendo a alegria do público durante o intervalo de cada mesa. Além das palestras, o evento promove uma experiência completa para o público, cm oficinas e ativações especiais das marcas Globo e parceiras, e distribuição de brindes.

O Festival LED Belém é uma realização Globo e Fundação Roberto Marinho, com apoio da TV Liberal e Canal Futura e apoio estratégico do Sebrae. O evento é parte do Movimento LED – Luz na Educação, uma iniciativa Globo e Fundação Roberto Marinho que mapeia, ilumina e reconhece práticas que estão transformando vidas através da educação. Só no Rio de Janeiro, já foram realizadas 3 edições do Festival LED, alcançando mais de 18 mil pessoas. O Prêmio LED, pilar importante de reconhecimento do Movimento LED, já premiou mais de 20 iniciativas em todo o Brasil e distribuiu mais de R$ 4 milhões para esses projetos.

