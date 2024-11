Governo do Amapá inicia capacitação presencial para os participantes do programa ‘Minha Primeira Empresa’

Nesta etapa, os alunos aprendem a construir o plano de negócios do próprio empreendimento para adequarem e executarem o projeto que, futuramente, pode receber financiamento.

Governo do Amapá deu início à capacitação presencial de “Elaboração do Plano de Negócios” do Programa Minha Primeira Empresa, na terça-feira, 5. Serão três dias de conteúdo e orientação onde os alunos apr endem a colocar no papel, de maneira técnica, todas as informações detalhadas de como será o funcionamento do próprio empreendimento.

São 139 participantes divididos em cinco turmas, sendo três em Macapá pela manhã, tarde e noite; uma turma no município de Santana e uma on-line para os participantes dos municípios mais distantes da capital. A etapa é uma das fases mais importantes do programa, que capacita e possibilita a criação de novas empresas no Amapá.

Diretor Joselito Abrantes”O Minha Primeira Empresa é um programa muito completo, pois capacita o empreendedor desde a ideia até o último momento que é conquistar um financiamento para abrir ou expandir a primeira empresa. É a fase mais importante, pois seja quem tem só a ideia ou quem já tem a empresa, vai construir e apresentar o seu plano de negócio que passará por análise técnica da Agência de Fomento do Amapá” declarou o diretor de Apoio à Micro e Pequenas Empresas da Agência Amapá, Joselito Abrantes.

Alunos elaboram de maneira técnica e detalhadas de como será o funcionamento do próprio empreendimentoDurante o período de capacitação os cursistas também receberão orientações da Agência de Fomento do Amapá (Afap) sobre restrição cadastral, garantias e fundo de aval.

O programa Minha Primeira Empresa é uma política pública do Governo do Estado, coordenada pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá juntamente com a Afap e em parceria com o Sebrae -AP, para incentivar de forma decisiva o fomento ao empreendedorismo formal no Estado.

Empreendedor Billy Stephan”Tenho uma empresa familiar de serigrafia que, igual muitas, nasceu no período da pandemia. Eu e meus irmãos estamos conseguindo mantê-la até agora e, graças a oportunidade de participar do programa, vamos conseguir profissionalizar ainda mais os nossos serviços e também expandir. O programa me trouxe muito conhecimento e sem dúvidas, todos que estão participando sairão preparados de fato para, não só planejar, mas também gerir o próprio empreendimento”, celebrou o empreendedor Billy Stephan, que participa de uma capacitação pela primeira vez.

Agência de Notícias do Amapá

