Lives de Quinta desta semana entrevista equipe de curadoria do FIM

Todo ano, o Festival Imagem-Movimento realiza a seleção dos filmes que integrarão suas mostras. Este processo fica a cargo da curadoria do festival.

Parte da equipe de curadoria estará no Lives de Quinta desta semana, para contar um pouco desse processo de seleção, além de falar sobre o audiovisual brasileiro e, claro, da programação deste ano.

A live acontece às 20h, no canal do festival no YouTube.

Lives de Quinta

Lives de Quinta é um projeto voltado a entrevistas com diversos profissionais do audiovisual amapaense, realizado pelo Festival Imagem-Movimento (FIM).

O mais antigo do norte

O FIM acontece em terras amapaenses, anualmente, desde 2004, consolidando-se, ao chegar a sua XVII edição, como o festival de audiovisual mais antigo da região norte do país. Esse ano, o evento conta com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc de emergência cultural captados através de editais da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP) e, além de sua tradicional equipe de realizadores independentes, essa edição é assinada também pela Oca Produções.

Serviço:

Lives de Quinta entrevista Curadoria do FIM | 10/6/2021 | 20h

Link da live: https://www.youtube.com/watch?v=dphVx2u6KPU

