SENAI Amapá lança edital com oferta de 475 vagas para cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional

O SENAI Amapá deu início ao período de inscrições para cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional. As capacitações serão realizadas nos centros de formação profissional de Macapá, Santana e Vale do Jari. No total, são ofertadas 475 vagas, distribuídas em 19 cursos nas áreas de gestão, construção civil, panificação e confeitaria, informática e metalmecânica.

Em Macapá, estão disponíveis 200 vagas, distribuídas entre os cursos de aplicação de pintura residencial em paredes, boas práticas na manipulação de produtos químicos para higienização, fabricação de pizzas, fabricação de cookies e brownies, montagem e reparação de computadores, oratória e dicção, qualidade no atendimento ao público e sistema de transmissão de veículos leves.

Em Santana, são ofertadas 175 vagas, distribuídas entre os cursos de alvenaria estrutural, auxiliar de construção civil, excelência no atendimento ao público, formatação de computador, informática básica, instalação elétrica residencial e interpretação e análise de projetos elétricos.

No Vale do Jari, o SENAI Amapá oferece 100 vagas, divididas entre os cursos de etiqueta profissional, gestão de processos, oratória e dicção, e instalação elétrica residencial.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas presencialmente nos centros de formação profissional de Macapá, Santana e Vale do Jari, e encerram na sexta-feira (8), às 18h, ou até que as turmas atinjam o limite de 25 alunos por curso.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve observar a escolaridade exigida do curso pretendido e comprovar renda familiar bruta de até um salário-mínimo mensal por pessoa.

Serviço – Centro de Formação Profissional

Macapá

Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita

(96) 3084-8923

Santana

Centro de Formação Profissional

Av. B1, S/N – Vila Amazonas

(96) 3084-8984

Vale do Jari

Centro de Formação Profissional

Rua 88, 111 – Vila Staff | Monte Dourado-PA

(96) 3084-8985

