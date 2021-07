MP-AP disponibiliza à população mais um canal para auxiliar na fiscalização para prevenção da Covid-19

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), a partir deste domingo (11), está disponibilizando mais um canal de atendimento à população para denunciar aglomerações e festas clandestinas, por meio do “Disque Denúncia (96) 99109-7342”. Qualquer pessoa pode ajudar na fiscalização, para cumprimento das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, realizada pela força-tarefa formada pelas equipes do Núcleo de Inteligência do MP-AP (NIMP) e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-AP) junto com as equipes de Segurança Pública e de Vigilância Sanitária de Macapá e Santana.

As fiscalizações são intensificadas nos finais de semana, quando ocorrem a maioria das ocorrências de desrespeito aos decretos Estadual e Municipais. Agora, além das denúncias pelo telefone 190, da Polícia Militar, os cidadãos poderão utilizar o número de telefone móvel do MP-AP “Disque Denúncia (96) 99109-7342”, com aplicativo de whatsapp para o envio de imagens e vídeos que comprovem os ilícitos.

“O MP se movimenta por denúncias. Estamos com nossas equipes de fiscalização nas ruas, mas precisamos da colaboração de todos, principalmente denunciando os irresponsáveis. Para isso, estamos proporcionando mais um canal de atendimento para que a população possa nos ajudar nesse combate à proliferação do coronavírus”, salientou a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei.

Pelo “Disque Denúncia (96) 99109-7342” poderão ser denunciados ainda, violência contra a mulher, crimes eleitorais e demais irregularidades.

Gilvana Santos/MPAP

