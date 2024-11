Startup amapaense Engenho Café de Açaí está na etapa nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Valda Gonçalves produz bebida aromática que é feita a partir do caroço do açaí; a empresa Engenho Café de Açaí já fechou contrato de venda do produto com Estados Unidos, Europa e mais recentemente com a Austrália

O estado do Amapá conta com uma representante na final nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN), edição 2024. A empresária Valda Gonçalves, CEO da Startup Engenho Café de Açaí, contou a história da empresa de bioeconomia, criada em 2020, durante a pandemia. A empresária Valda Gonçalves, venceu a premiação estadual e concorre com outras 24 mulheres na premiação, na Categoria Negócios Internacionais que será realizada no dia 21 de novembro, em Florianópolis/SC.

Valda tem contrato e já conquistou o mercado alemão; Nova Iorque, nos Estados Unidos; Europa e mais recentemente Austrália. O produto é um sucesso ao aproveitar o caroço do açaí que seria descartado para fazer uma bebida aromática com características semelhantes ao café tradicional, reduz impactos ambientais e gera emprego e renda. O negócio inovador dispõe de registro de marca, selo de origem, rastreamento, procedência e certificações.

“Durante a vida, já tentei vários negócios, mas nunca tive suporte como agora tenho do Sebrae. Quando apresentei o produto ao consultor, as portas foram se abrindo. O que eu precisava era dessa ajuda”, comenta a proprietária da Engenho Café Açaí, Valda Gonçalves da Silva, que fundou a empresa com o marido. “Foi no Inova Amazônia que recebi as melhores consultorias e fui bem amparada pelo Sebrae. Fomos acelerando nossa startup e preparando o produto para acessar o mercado”, completou.

Prêmio

Desde 2004, o prêmio homenageia empreendedoras, observando as capacidades de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial, que com negócios geram impacto social e econômico na região em que atuam. Neste ano, as inscritas tiveram as trajetórias analisadas por um júri de 21 pessoas, composto por analistas técnicos do Sebrae e instituições parceiras, em cinco categorias – Microempreendedora Individual (MEI); Pequeno Negócio; Ciência e Tecnologia, Negócios Internacionais e Produtora Rural.

“O Sebrae é um caminho asfaltado para quem quer empreender. O empreendedor que caminha com o Sebrae tem muito mais chances de chegar mais longe e mais rápido”, finaliza a empresária Valda Gonçalves.

Ela informa que a Engenho Café de Açaí tem ganhado capacidade de produção. Iniciou com poucos quilos e hoje produz 12 toneladas com uma expansão para 2025 de até 30 toneladas por mês. A bebida aromática com características parecidas às do café tradicional, já que o processo de produção é o mesmo, traz inúmeros benefícios à saúde, pelo fato de encontrar quantidades significativas de vitaminas A, D, E, K, minerais, fibras, antioxidantes, entre outros.

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é coordenado pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE) e pela gestora estadual, Rejane Reis.

