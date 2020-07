Trump sugere adiar eleições nos EUA

Sem apresentar evidências, o presidente dos Estados Unidos afirmou que pode haver fraude na votação por correio. A data das eleições presidenciais é 3 de novembro.



Donald Trump levantou nesta quinta-feira (30) a possibilidade de adiar as eleições presidenciais, marcadas para o dia 3 de novembro, apesar de a data estar expressa na Constituição dos Estados Unidos. O presidente americano, sozinho, não pode mudar a data do pleito –para isso, seria preciso autorização do Congresso.



Sem apresentar evidências, ele repetiu o argumento de que pode haver fraude na votação por correio, e então afirmou: “Adiar as eleições até que as pessoas possam votar com segurança?”.

Não há evidências de fraude generalizada dos eleitores por meio de votação por correio. Cinco estados já se baseiam exclusivamente nas cédulas por correio e dizem que têm as salvaguardas necessárias para garantir que alguma pessoa ou entidade estrangeira hostil não atrapalhe a votação. Especialistas em segurança eleitoral afirmam que todas as formas de fraude eleitoral são raras.

Trump tem procurado cada vez mais questionar as eleições de novembro e o aumento esperado nas votações por correspondência, como consequência da pandemia de coronavírus.

