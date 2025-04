MEC lança Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica

Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) será conduzido pelo Inep em colaboração com a Ebserh. As notas do Exame poderão ser usadas para ingresso em programas de residência médica

O Ministério da Educação (MEC) lançou, nesta quarta-feira, 23 de abril, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que tem por finalidade estabelecer um instrumento unificado de avaliação da formação médica no Brasil. Seus resultados poderão ser utilizados para acesso a programas de residência médica. O exame será conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Na ocasião, os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Alexandre Padilha, assinaram as portarias referentes à criação do Enamed e às diretrizes do Exame Nacional de Residência (Enare).

Camilo Santana destacou que o objetivo do Enamed é garantir a qualidade da formação dos médicos no Brasil. Segundo ele, será constituído um grupo de trabalho (GT) para discutir a proposta que o Inep está apresentando para realização da prova. O GT reunirá integrantes de conselhos, entidades de classe e instituições públicas para definir o melhor formato do exame.

“O médico trata de vida. A gente sabe a importância do médico, do profissional da saúde, da importância do SUS [Sistema Único de Saúde], da importância do atendimento da saúde da população. Nós queremos garantir, e essa é uma orientação do presidente Lula, a boa formação da qualidade dos nossos profissionais de saúde, dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros. Eu não tenho dúvida de que, com o Enamed, nós estamos dando um passo importante para alcançar esse objetivo”, ressaltou.

Camilo Santana, ministro da Educação

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o maior desafio do país era formar especialistas que tratem das pessoas com um olhar humanizado. Segundo Padilha, a avaliação com foco em resultados faz parte do exercício do MEC e deve observar a formação dos profissionais da saúde, de modo a apontar os melhores caminhos para alcançar esse objetivo. “Esse deve ser o maior foco do processo de formação médica. Eu quero saudar o ministro Camilo, porque você e sua equipe estão, exatamente, apontando os caminhos daquilo que existe de melhor na experiência internacional. Toda experiência internacional hoje aposta em duas questões fundamentais na formação médica: a avaliação deve focar o progresso do estudante, mas precisa ter um olhar sobre a instituição formadora”, falou.

Já o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, falou que esse era um momento importante para todos que se preocupam com os rumos da avaliação da medicina, da formação e educação médica no Sistema Único de Saúde do Brasil. Ele observou que a criação de um exame de avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de medicina permitirá uma avaliação anual, consistente, qualificada, que vai orientar os rumos que devem ser seguidos.

“É fundamental a qualificação das informações, das análises que o Enamed proporcionará, inclusive para que as instâncias responsáveis pelo processo de regulação, tanto das instituições públicas como das instituições privadas, possam cumprir a tarefa de produzir uma formação médica segura e qualificada no nosso país”, disse.

O diretor de Avaliação da Educação Superior do Inep, Ulysses Tavares Teixeira, apresentou na cerimônia detalhes da aplicação do Enamed e informou em sua apresentação que a estimativa é de que a avaliação seja realizada por 42 mil estudantes concluintes de Medicina, além do público interessado em acessar programas de residência médica com a nota obtida no exame. Serão 300 cursos de Medicina avaliados em todo o Brasil, com aplicação das provas em 200 municípios brasileiros.https://www.youtube-nocookie.com/embed/__wFhHlq-M8?si=6q7tbA4MWJE2Y8qP “A ideia é que a gente tenha uma avaliação sistêmica mais robusta desse exame junto com as outras avaliações dos outros processos previstos no âmbito do sistema de avaliação, que possa fornecer subsídios melhores com as políticas públicas de regulação, financiamento e indução da qualidade da educação superior no Brasil”, enfatizou.

Enamed – O Enamed será realizado anualmente, com início em 2025, e unificará as matrizes de referência e os instrumentos de avaliação no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de medicina e da prova objetiva de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare). O novo exame possui relevância estratégica nacional, no escopo da avaliação da formação médica no Brasil, e seus resultados impactam diretamente o Sistema Único de Saúde (SUS) e o ingresso de novos médicos no mercado de trabalho.

O MEC prospecta um ciclo de fortalecimento mútuo entre os exames. Para o ministério, o Enamed impulsionará o engajamento dos estudantes no Enade, tendo em vista que a nota poderá servir como meio de ingresso em programas de residência médica de acesso direto. Isso tem impacto positivo para o Enare, visto que todos os concluintes dos cursos de medicina passarão a fazer a prova anualmente.

Confira os objetivos do Enamed:

Avaliação da formação médica: verificar se os concluintes dos cursos de medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).

Apoio à melhoria dos cursos: fornecer insumos para o aprimoramento das graduações em medicina, contribuindo para a qualidade da educação médica no Brasil.

Aprimoramento da seleção para a residência médica: unificar a avaliação do Enade e a prova objetiva do Enare, otimizando o acesso à residência médica de acesso direto.

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS): garantir que os futuros médicos estejam preparados para atuar de maneira qualificada no SUS.

Unificação e transparência: criar um modelo padronizado de avaliação, democratizando o ingresso nos programas de residência médica de acesso direto.

Como funcionará – O Enamed organiza-se como um instrumento unificado de avaliação da formação médica no Brasil, na forma de um exame “guarda-chuva”, tendo como base a aplicação do Enade. O exame atenderá dois públicos específicos:

Estudantes de medicina inscritos no Enade, que indicarão seu interesse em utilizar a nota da prova no processo seletivo do Enare; e

médicos interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica de acesso direto do Enare, inscritos no Enamed, no período a ser estabelecido no edital do Exame.

Inscrição – As inscrições para o Enamed deverão ser abertas no mês de julho. O exame é obrigatório para todos os estudantes concluintes de cursos de graduação em Medicina. A aplicação da prova está prevista para outubro e a divulgação dos resultados individuais para dezembro. Para utilizar os resultados do Enamed para o Exame Nacional de Residência, é necessário se inscrever no Enare e pagar uma taxa de inscrição (exceto casos de isenção previstos em edital). Os estudantes que farão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e que não pretendem utilizar os resultados da prova para ingressar na residência, pelo Enare, estarão isentos de taxa.

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do Inep

