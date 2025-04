Empodera Mulher abre vagas para alunas e equipe

O Instituto Federal do Amapá (Ifap) abriu inscrições para 702 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no âmbito do Programa Empodera Mulher. Também foram abertas vagas para as funções de professor formador e equipe multidisciplinar como bolsistas do Programa Empodera Mulher. As inscrições ocorrem de 22 de abril a 7 de maio, no caso das alunas, e até 1º de maio, para professores e equipe, no sistema de processos seletivos do portal do Ifap.

Leia o edital nº 6 2025/Proext/Ifap_Processo de seleção pública de alunas

Leia o Edital n°7 2025 – Proext/Ifap_Processo de seleção pública simplificada

As alunas selecionadas terão direito à bolsa mensal de até R$ 600, correspondente ao total de dias letivos (50 dias), com carga horária diária de três horas/aula. O pagamento e o respectivo valor estão condicionados à frequência da aluna às aulas.

Já os professores formadores e a equipe multidisciplinar selecionados como bolsistas do Programa Empodera Mulher receberão uma remuneração mensal de R$ 500 a R$ 1.920, conforme a formação e a função a ser exercida.

Os cursos ofertados são de Cuidadora Infantil e Promotora de Vendas, sendo realizados pelo Ifap, presencialmente em diversos municípios, como Macapá, Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari, Tartarugalzinho e Oiapoque, até dezembro de 2025.



Para mais informações, os interessados podem enviar dúvidas para o e-mail fic.mulheres@ifap.edu.br.

Por Suely Leitão, jornalista da Reitoria

Diretoria de Comunicação – Dicom

Instituto Federal do Amapá (Ifap)

