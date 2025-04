Projeto ‘Bem Cuidar: ação é voltada para profissionais do Hospital da Mulher Mãe Luzia

Melhorar a saúde física e mental tem sido um trabalho permanente de cuidado do Governo do Amapá com os servidores públicos. Nesta sexta-feira, 25, a partir das 17h30, os profissionais do Hospital da Mulher Mãe Luzia, em Macapá, terão um momento de exercícios leves e dinâmicas em grupo no projeto “Bem Cuidar”.

Os profissionais da saúde e demais servidores da Maternidade poderão receber atenção especializada e cuidar do corpo por meio de exercícios relaxantes e atividades de lazer ofertadas pela Secretaria de Saúde do Estado.

A iniciativa, que integra as ações do Abril Verde de prevenção a acidentes e doenças ocupacionais, proporciona redução do estresse, da fadiga visual, mental e corporal, melhora a postura corporal, ativa a circulação sanguínea, evita lesões e diminui as tensões musculares e o risco de acidentes de trabalho.

Local: recepção da Triagem Neonatal do Hospital da Mulher Mãe Luzia

Data: 25/04/2025 às 17h30

Endereço: Av. FAB, 81, bairro Central, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...