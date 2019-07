TRE-AP informa horário de funcionamento no mês de Julho

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) atendendo a portaria TSE nº 488, de 24 de junho de 2019, informa que, no mês de julho, os horários de expediente para atendimento ao público externo será das 13 às 18 horas na Secretaria do Tribunal, e das 8 às 13 horas nos Cartórios Eleitorais.

A partir de 1 de Agosto de 2019, a jornada de trabalho e o atendimento ao público externo neste Tribunal, retorna ao horário normal de funcionamento, das 13 às 19 horas na Secretaria do Tribunal, e das 8 às 14 horas nos Cartórios Eleitorais.

Assessoria de Comunicação