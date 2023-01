Senac oferta 169 vagas gratuitas para cursos em Macapá e 95 para Santana 

As inscrições acontecem nesta semana pela internet

Com os editais disponíveis no site www.ap.senac.br, as inscrições acontecem nesta quarta-feira (4) para Macapá, e na quinta-feira (5), para Santana, a partir das 10h, no site http://send3.ap.senac.br/send3/site/psg. As vagas são limitadas.

O processo seletivo em Macapá é destinado aos cursos de Assistente Administrativo; Assistente de Recursos Humanos; Administrador de Redes; Instalador e Reparador de Rede de Computadores; Assistente de Secretaria Escolar; Manicure e Pedicure; Porteiro e Vigia.

Para o município de Santana, os cursos disponíveis são Assistente Administrativo; Assistente de Tecnologias da Informação; Operador de Computador e Recreador.

O candidato deve estar atendo aos requisitos de cada curso que constam nos editais, como: possuir renda baixa, ser aluno matriculado ou egresso da educação básica, empregado ou desempregado (com renda familiar mensal que não ultrapasse dois salários mínimos) e usuários de proteção a pessoas ameaçadas.

Sobre a Inscrição e Matrícula

O processo da inscrição é realizado de forma totalmente on-line e gratuita, o candidato deve preencher a ficha de inscrição, podendo se inscrever e concorrer somente em um dos cursos ofertados.

No processo de matrícula, o candidato deverá comparecer no local de realização do curso com cópia e original das seguintes documentações: carteira de identidade; CPF; comprovante de endereço atual e o comprovante de escolaridade (certificado de conclusão ou declaração ou histórico escolar, desde que haja registro de conclusão).

O resultado do processo é divulgado no dia 06 de janeiro, a partir das 14h para Macapá e Santana, sendo o primeiro a partir das 16h e o segundo, a partir das 14h, no site www.ap.senac.br. As aulas iniciam a partir do dia 18 de janeiro em Macapá, e do dia 19 de janeiro em Santana.

