De Miroslav Klose a : os jogadores mais loucos

A magia das partidas de futebol é criada não apenas por gols, mas também por confrontos entre jogadores, iles gestos excepcionais, erros de árbitros e reações loucas dos torcedores. A propósito, previsoes futebol incluem apostas não apenas sobre a realização de partidas, mas também sobre como os jogadores se comportam em uma ou outra situação. Portanto, aqui está uma lista dos jogadores de futebol mais loucos dos séculos XX e XXI, o que dá a este jogo um glamour brilhante e inimitável!

Heróis e anti-heróis do mundo do futebol

Comecemos pelo virtuoso brasileiro Ronaldinho, cujo nome é um must neste artigo. E não só porque suas excelentes habilidades técnicas têm sido demonstradas repetidamente no campo e em comerciais para tênis “Nike”. Ronaldinho revelou-se um notável festeiro, um dos organizadores das famosas festas do futebol brasileiro e milanês, famoso por sua insanidade. A propósito, se você estiver interessado em previsões de futebol, vá para o site verificado agora mesmo.

Muitas vezes o desejo de marcar um gol transforma os jogadores pacíficos em verdadeiros tigres, e literalmente assim. Aqui estão os 4 primeiros “heróis”:

O goleiro alemão Uli Stein, que mostrou aos torcedores o dedo médio depois de receber um cartão vermelho durante uma partida da Copa da Alemanha. Craig Bellamy, que se distinguiu por vitórias não só no campo de futebol, mas também por lutas depois de várias bebidas, que ele combinou tanto com os companheiros de equipe quanto com pessoas distantes do mundo do futebol. O atacante uruguaio “Liverpool” Luis Suarez, “famoso” por simplesmente morder o pescoço do Othman Bakkal do PSV Eindhoven durante uma partida. Que pena que não tenha sido capturado jogos ao vivo! Mido, um dos maiores talentos do mundo árabe no futebol, incrivelmente popular na Terra dos Faraós (ele casamento com Yosra Wael em Amsterdã foi transmitido pela TV egípcia AT5), mas também um jogador muito conflituoso. Ele ficou famoso não apenas como um grande jogador de futebol, mas também como um homem que não coloca o treinador em nada, pronto para entrar em conflito aberto com ele durante o jogo.

É claro que nem todas as loucuras que os jogadores de futebol fazem são negativas. Por exemplo, Miroslav Klose, um dos melhores marcadores da Copa do Mundo, era famoso pelo fato de ter marcado os gols com a cabeça, e os celebrava fazendo backflips, pelo qual foi apelidado de “Slanto-Klose”. Terry Butcher, uma verdadeira estrela dos anos 80, entrou para a história como um intransigente zagueiro central de “Ipswich Town” e “Glasgow Rangers” e um modelo de coragem e tenacidade. Apesar de uma grave lesão na cabeça e um curativo na testa (os pontos anteriores do atleta se separaram), ele continuou a jogar até o apito final. Quem sabe, talvez assistindo jogos em ao vivo. e você pode ver um exemplo de tal heroísmo!

